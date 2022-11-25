Чиновники Башкирии собираемость налогов решили поднимать рэпом

Отметим, что это не первый раз, когда власти прибегают к рэпу и другим современным музыкальным течениям. Причем любовь к рэпу весьма свойственна именно югу Башкирии. На такую мысль наводит менее чем годично давности клип с рэпом в исполнении мэров Салавата и Стерлитамака, а также глав Аургазинского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов, которое в канун наступления 2022 года опубликовал в своих соцсетях Радий Хабиров.