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Чиновники Башкирии собираемость налогов решили поднимать рэпом

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

Рэпер из башкирского Ишимбая записал трек с призывом заплатить налоги до 1 декабря

Креативное напоминание о сроке уплаты имущественных налогов «спродюсировала» местная администрация.

Администрация Ишимбайского района Башкирии занялась продакшеном. Во всяком случае такой вывод можно сделать из начала пусто короткого, но видеоклипа, где рэп-исполнитель Waldis White Smoke призывает вовремя оплачивать налоги (до 1 декабря, именно в этот день истекает срок оплаты), объясняя, что идут они на благое дело.

Отметим, что это не первый раз, когда власти прибегают к рэпу и другим современным музыкальным течениям. Причем любовь к рэпу весьма свойственна именно югу Башкирии. На такую мысль наводит менее чем годично давности клип с рэпом в исполнении мэров Салавата и Стерлитамака, а также глав Аургазинского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов, которое в канун наступления 2022 года опубликовал в своих соцсетях Радий Хабиров.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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