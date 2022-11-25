В Бураевском районе простились с погибшим на СВО военнослужащим

Накануне военнослужащего похоронили в родной деревне Кулаево, об этом сообщил глава Бураевского района Рушан Гараев.
«Не прятался за спинами других, добровольно вызвался встать в ряды защитников Отечества. Это поступок настоящего мужчины», — написал он на своей странице в соцсети.
Алмазу Хабибуллину исполнилось 22 года. Он окончил Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж в Бураево, получив специальность тракториста-машиниста. Работал в сельхозпредприятии.
В ноябре 2018 года был призван в армию, демобилизовался в должности замкомандира боевых машин пехоты. После этого до октября текущего года работал механизатором.
Глава района выразил соболезнования родителям, семье и близким военнослужащего.