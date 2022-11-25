Уходя, не гасите свет: какие бренды вернулись на российский рынок и в каком обличье

С момента начала специальной военной операции зарубежные бренды один за другим начали покидать российский рынок. О закрытии магазинов и приостановке поставок заявили IKEA, H& M, холдинг Inditex, куда входят такие бренды, как Zara, Bershka, Pull& Bear и другие. Большая часть брендов покинула Россию в феврале–марте 2022 года. За это время россияне да и жители республики успели услышать немало пассажей об импортозамещении, а также о том, какие перспективы теперь откроются перед отечественными производителями. К примеру, известная в Башкирии сеть стрит-фуда «Папа Гриль» на фоне новостей об уходе популярной сети фастфуда заявляла о том, что «готова кормить всю республику». Другие же пошли ещё дальше и заявили о себе во всеуслышание на «прямой линии» президента.



Mkset решил выяснить, какие бренды вернулись в Россию в обновленном формате, а какие, проведя серию распродаж, покинули рынок.

ОДЕЖДА



Так, магазины шведского бренда H& M были закрыты в течение нескольких месяцев. Лишь к середине лета стало известно о планах компании окончательно покинуть российский рынок, предварительно распродав товар, завезенный в РФ. Бутики бренда вновь открыли свои двери ближе к концу лета, меж тем в компании подчеркивали, что магазины будут работать до момента, пока не распродадут большую часть товара. В день открытия магазина в одном из ТЦ в Уфе столпилась целая очередь, а покупатели выносили пакеты, доверху заполненные одеждой. В настоящий момент все бутики марки в Уфе закрыты. Примечательно, что H& M принадлежит молодежная марка MONKI, бутики которой также открылись наряду с флагманским брендом. Их открытие, однако, вызвало значительно меньший интерес среди покупателей.



Ещё один крупный игрок на рынке масс-маркета, холдинг Inditex, также покинул Россию. Напомним, в Inditex входят такие бренды, как Zara, Stradivarius, Bershka и другие. С момента ухода компании в марте бутики брендов продолжают пустовать, а манекены в витринах стоят облаченными в вещи из давно устаревших коллекций. Компания не анонсировала ни распродаж, ни повторного открытия. В сети однако появилась информация, что флагманский бренд холдинга Zara может возобновить свою работу уже в следующем году.



Закрытыми в течение нескольких недель оставались магазины польского ритейлера LPP. Сюда относятся бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Позднее стало известно, что магазины компании все же откроются, но под другими названиями. По информации Mkset, в настоящий момент магазины компании в уфимском ТРЦ Планета продолжают работать под старыми вывесками. При этом заказать вещи на сайте не получится — деятельность интернет-магазинов по-прежнему приостановлена.



Японский бренд Uniqlo объявил, что не намерен покидать российский рынок, сославшись на то, что одежда представляет собой важную человеческую потребность. Однако через какое-то время компания изменила свое решение и все же закрыла свои российские магазины — в Уфе единственный магазин бренда проработал всего несколько месяцев. Дальнейших комментариев о том, вернется ли бренд в Россию, не было, но в октябре этого года появилась информация, что вещи от японского масс-маркета теперь можно купить на нескольких онлайн-площадках, что действительно оказалось правдой. Полюбившиеся многим бланковые футболки и бесшовные пуховики теперь можно заказать онлайн через ритейлеров.



Почти сразу после начала СВО о приостановке деятельности в России объявили несколько спортивных брендов. Среди наиболее крупных — Nike, Adidas, Puma и Reebok. Их бутики в российских ТЦ закрыты, работа сайтов и официальных приложений остановлена. При этом многие товары из ассортимента брендов все же можно приобрести в мультибрендовых магазинах, как физических, так и онлайн. Примечательно, что при заказе одежды и обуви вышеупомянутых брендов на маркетплейсах многие пользователи сталкивались с контрафактом.



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИКЕИ



Настоящая эпопея развернулась на фоне новостей об уходе IKEA. В день, когда шведский бренд мебели заявил о приостановке деятельности на территории РФ, в магазины компании нахлынули толпы покупателей, которые готовы были снести с полок магазина всё: от свечей и кофейных столиков до матрасов и знаменитых плюшевых акул. Подробнее о том, какая обстановка царила в тот момент в IKEA в уфимском ТЦ «Мега», Mkset рассказывал здесь.



Позднее начали появляться слухи, что магазины мебельного гиганта в скором времени все же откроются, что отчасти подтвердилось. Летом стало известно о том, что IKEA проведет распродажу, но только в онлайн-формате. Едва ли не в первые часы после её начала сайт магазина «упал» — пользователи столкнулись с трудностями при оформлении и оплате заказов. Многие переживали, что из-за ажиотажного спроса не смогут купить заранее выбранные позиции — тогда начали появляться объявления, где сотрудникам магазинов за вознаграждение предлагали выкупить определенные товары. Позднее на сайте шведского магазина появилось сообщение с просьбой не обновлять страницу, если каталог товаров не загружается — некоторым покупателям это все же помогло купить нужные товары.



Суммарно распродажа в IKEA длилась порядка двух месяцев. За это время сделать там заказ успел корреспондент Mkset, о том, как проходила выдача товара в полупустых торговых залах, можно прочитать здесь.



ЕДА



Россию покинули не только бренды одежды и мебели, сильнее остальных под категорию импортозамещения, кажется, попали бренды еды и популярные сети ресторанов. Так, привычный «Макдоналдс» теперь стал «Вкусно и точка», а KFC планирует вернуться к названию из нулевых — «Ростикс».

В истории с ребрендингом «Макдоналдса» наиболее интересным оказался тот факт, что большая часть ресторанов сети в Уфе работала по франшизе. В связи с этим они под привычным названием и логотипом продолжали работать вплоть до того момента, пока сеть на территории России не выкупил бизнесмен Александр Говор. После этого в течение нескольких недель внутри сети проводился ребрендинг — сменились вывески и дизайн интерьера, небольшие изменения произошли и в меню ресторанов. Например, из меню на время пропала картошка фри, что в сети объяснили неурожайным годом.



Первым в Уфе обновленный ресторан открылся на Гостином дворе — подробнее о том, какие изменения он претерпел, Mkset рассказывал здесь. Через несколько недель после этого «Вкусно и точка» начали открываться уже по всему городу. Примечательно, что в некоторых ресторанах сети покупатели не могли приобрести привычную газировку — ранее Coca-Cola и PepsiCo также заявили о своем намерении покинуть российский рынок, и на смену им пришла отечественная «Черноголовка».



Вместо привычных брендов на полках магазинов теперь можно встретить десятки различных аналогов, призванных имитировать вкус оригинального напитка. Mkset провел собственное расследование и путем дегустации выяснил, какой из аналогов оказался наиболее близок к оригиналу. Меж тем, как сообщил РБК со ссылкой основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, Coca-Cola HBC намерена продавать в России новый напиток на основе колы под брендом «Добрый Cola».

С новыми хозяевами и под новыми названиями бренды так или иначе возвращаются в Россию. Привычные вещи под непривычным логотипом постепенно вновь заполняют торговые центры и корзины онлайн-магазинов. Меж тем в России расширяется действие закона о параллельном импорте, а в прессе мелькают заголовки о достижении новых соглашений Минпромторга с зарубежными компаниями.