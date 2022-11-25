Тройная выгода на квартиры от одного из крупнейших застройщиков Уфы

Предновогодний период — это время предвкушения праздника, волшебства и подарков. Подарки бывают разные, но почему бы не задуматься о таком, как квартира? Пожалуй, лучший подарок для вас и вашей семьи — купить квартиру до Нового года. Тем более, что только до 31 декабря 2022 квартиру в жилом комплексе Urbanica можно приобрести с тройной выгодой (предложение не является публичной офертой, подробности по телефону 8 (347) 222-0-111)!
— ГК «Первый Трест» любит дарить подарки, поэтому в преддверии Нового года мы запустили уникальную акцию для наших клиентов — «Тройная выгода» на квартиры в жилом комплексе Urbanica. При выходе на сделку до 31 декабря вы сможете: купить квартиру со скидкой до 12%, оформить ипотеку с минимальной ставкой от 1% годовых на весь срок, и получить электронную регистрацию совершенно бесплатно! — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Разрабатывая проект ЖК Urbanica для современных и активных семей с детьми, застройщик выбрал для его строительства один из самых экологичных и инфраструктурно-развитых районов Уфы — микрорайон «Зелёная роща». Применив инновационный подход к формированию единой концепции комфортной жизни в большом городе. И организовав всё таким образом, чтобы каждый житель, не зависимо от возраста и состава семьи, чувствовал себя комфортно и свободно.
— Здесь сформированная инфраструктура, которая будет удовлетворять все потребности будущих жильцов. Согласитесь, удобно, когда до детского сада, поликлиники или школы можно дойти пешком. А хороший торговый комплекс, с большим гипермаркетом, детскими развлечениями и разнообразными магазинами одежды, детских товаров и аксессуаров, расположенный в непосредственной близости от дома часто очень выручает. Огромным преимуществом является и то, что центр города с его культурными и деловыми доминантами всего в пяти минутах езды на автомобиле, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Ну и конечно для любого жителя мегаполиса немаловажно наличие благоустроенного парка в непосредственной близости, ведь это даёт отличную возможность погрузиться в тишину и побыть наедине с собой. Кроме того, всё больше людей желают поправить или укрепить свое здоровье и в «Парке Лесоводов» каждый может выбрать, ту активность, что ему больше нравится: бег, скандинавская ходьба или просто неспешные прогулки. Подойдёт парк и для семейных вылазок: летом — на велосипедах, зимой — на лыжах, и каждый раз вы будете возвращаться домой с хорошим настроением и зарядом бодрости.
Также важно отметить, что ЖК Urbanica возводится с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. И именно за это он и получил высокую оценку от профессионального сообщества, став лучшим строящимся ЖК комфорт-класса в Приволжском федеральном округе.
Среди планировочных решений представлены, как классические, так и редкие форматы квартир — от однокомнатных до просторных семейных вариантов с мастер-спальнями, гардеробными и кухнями-столовыми. В квартирах на последних этажах предусмотрены увеличенные окна до 2,1 м, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие потолки до 3 м расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты.
— В первой очереди строительства жилого комплекса Urbanica запроектированы новые архитектурные решения. Первое решение — это квартиры с угловыми окнами, которые не просто наполнят помещения дополнительным простором и светом, но и откроют завораживающую панораму на наш любимый город для своих владельцев. А второе — эксклюзивные двухуровневые квартиры на первом этаже с собственным патио. Это идеальный вариант для тех, кто любит посидеть уютным вечером после работы на открытом воздухе, но при этом хочет жить в городе. Вам нужно всего лишь расставить удобную плетённую мебель и можно наслаждаться отдыхом в компании самых родных и близких. Кроме того, в этих квартирах зона гостиной имеет двусветное пространство с высотой потолков 6 метров, что также добавляет уникальности этим квартирам. — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Urbanica безопасна на любом этапе строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Если вы хотите не только купить квартиру мечты, но и получить на неё скидку до 12%, оформить ипотеку с минимальной ставкой от 1% и получить бесплатную электронную регистрацию, то звоните по телефону 8 (347) 222-0-111 или приходите в офисы продаж ГК «Первый Трест» по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1. Главное помните, что предложение актуально только до 31 декабря 2022 года. Так, что не стоит откладывать на завтра, то что нужно сделать сегодня.
ООО ГК «ПТ»