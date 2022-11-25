Судейство Perspectum Awards22 определилось со списком финалистов

Участие в конкурсе продолжат 77 кейсов по основным маркетинговым дисциплинам, все финальные работы показывают высокий класс мастерства и соответствуют главным тенденциям рынка. Соревнующиеся, которые попали в шорт-лист, смогут побороться за награду во втором сезоне конкурса, пишет rg.ru.