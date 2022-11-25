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Судейство Perspectum Awards22 определилось со списком финалистов

Сегодня, 16:47
Фото: perspectum.ru
На этой неделе завершилось судейство профессионального конкурса Perspectum Awards22. Жюри отобрали работы, креативные идеи которых, им показались наиболее эффективными для бизнеса в сфере маркетинговых услуг.

Участие в конкурсе продолжат 77 кейсов по основным маркетинговым дисциплинам, все финальные работы показывают высокий класс мастерства и соответствуют главным тенденциям рынка. Соревнующиеся, которые попали в шорт-лист, смогут побороться за награду во втором сезоне конкурса, пишет rg.ru.

Судейство в этом сезоне осуществляли специалисты авторитетных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок, таких как Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК «Родная Речь»), Diversity, DPG Russia, emg и других.

Кроме того, в составе жюри были представители СМИ и известных брендов: Лайфхакер, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, Sибирская коллекция, Х5 Group, YOTA, Балтика, ВкусВилл, Ингосстрах, Континенталь, Магнит, МТС, Райффайзенбанк. 

Ознакомиться с результатами Perspectum Awards22 можно на официальном сайте конкурса perspectum.ru или индустриальном контент-портале ADPASS

Конкурс Perspectum Awards — это новейшие тренды в сфере маркетинга, самые нестандартные решения и лучшие практики от участников рынка.  Миссия проекта — транслировать значимость креативного маркетинга в масштабах всей индустрии для развития бизнеса клиентов. 1MI - информационный партнер премии.

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