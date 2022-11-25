Снегоплавильный завод в Уфе построит «Потенциал», на победу которого жаловались в ФАС

Среди доводов заявителя «Металлпромгражданстрой» сообщение о том, что его собственная заявка была отклонена в нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. Однако в ходе разбирательства по данной жалобе установила, что размер обязательств компании-заявителя по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 60 млн руб.