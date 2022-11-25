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Снегоплавильный завод в Уфе построит «Потенциал», на победу которого жаловались в ФАС

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
Компания предложила построить снегоплавильный пункт в Уфе с дисконтом более миллиона рублей.

Информация о том, что завод по плавке снега в Уфе, против которого выступали местные жители, построит компания ООО «Потенциал» уже публиковалась. Однако на аукцион в котором победи «Потенциал», предоставив ощутимую скидку в 1,3 млн рублей, пожаловался в федеральную антимонопольную службу другой участник данного аукциона, уфимская компания «Металлпромгражданстрой».

Среди доводов заявителя «Металлпромгражданстрой» сообщение о том, что его собственная заявка была отклонена в нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. Однако в ходе разбирательства по данной жалобе установила, что размер обязательств компании-заявителя по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 60 млн руб.

Это значит, что снегоплавильный завод в Уфе построит ООО «Потенциал», о котором Mkset делал объемный материал, с котором можно ознакомиться здесь.

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#Ирина Деревянчук#Город
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