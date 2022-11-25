Снегоплавильный завод в Уфе построит «Потенциал», на победу которого жаловались в ФАС

Информация о том, что завод по плавке снега в Уфе, против которого выступали местные жители, построит компания ООО «Потенциал» уже публиковалась. Однако на аукцион в котором победи «Потенциал», предоставив ощутимую скидку в 1,3 млн рублей, пожаловался в федеральную антимонопольную службу другой участник данного аукциона, уфимская компания «Металлпромгражданстрой».
Среди доводов заявителя «Металлпромгражданстрой» сообщение о том, что его собственная заявка была отклонена в нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. Однако в ходе разбирательства по данной жалобе установила, что размер обязательств компании-заявителя по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 60 млн руб.
Это значит, что снегоплавильный завод в Уфе построит ООО «Потенциал», о котором Mkset делал объемный материал, с котором можно ознакомиться здесь.