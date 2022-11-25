Семьи Башкирии оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь 2021 год

По статистике чаще всего «Семейную ипотеку» берут заемщики в возрасте 31-35 лет. В большинстве случаев это семьи с одним ребенком (56%) или двумя детьми (32%). На семьи, в которых три ребенка, приходится 9% кредитов. А в самой большой семье, которая оформила ипотеку в этом году, — пять детей.
— Льготная программа «Семейная ипотека» является одним из эффективных инструментов поддержки молодых семей в России. Условия программы распространяются на самые разные типы недвижимости, требования к заемщикам также достаточно гибкие. В этом году по программе была увеличена максимальная сумма кредита, что позволяет приобрести жилье большей площади. В связи со смягчением условий мы видим, что доля выданных средств по этой программе в общем объеме ипотечного кредитования увеличилась с 7% в прошлом году до 16% по итогам 10 месяцев этого года, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— В большинстве случаев клиенты из Башкирии выбирают двухкомнатные квартиры — на них приходится около 40% от всех выдач по программе «Семейная ипотека». Следующие по популярности — однокомнатные квартиры, их предпочитают брать в ипотеку 35% заемщиков. На третьем месте «трешки» — около 21%. Средняя площадь приобретаемой квартиры составляет 111 кв. м, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
«Семейная ипотека» — программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, ставка — от 5,7%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет, первый взнос — от 15%.