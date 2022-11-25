Семьи Башкирии оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь 2021 год

— Льготная программа «Семейная ипотека» является одним из эффективных инструментов поддержки молодых семей в России. Условия программы распространяются на самые разные типы недвижимости, требования к заемщикам также достаточно гибкие. В этом году по программе была увеличена максимальная сумма кредита, что позволяет приобрести жилье большей площади. В связи со смягчением условий мы видим, что доля выданных средств по этой программе в общем объеме ипотечного кредитования увеличилась с 7% в прошлом году до 16% по итогам 10 месяцев этого года, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.