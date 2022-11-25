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РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков

Сегодня, 13:36
Клуб Валерия Карпина должен погасить задолженность перед посредниками.

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт РФС. 

Причиной решения стал иск со стороны посреднической компании Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности за оказанные услуги. Палата РФС по разрешению споров пошла навстречу истцу и удовлетворила его требования. 

Кроме того, на «Ростов» наложен денежный штраф, который команда должна выплатить отдельно. 

В качестве предупредительной мере команде под руководством Валерия Карпина запрещено регистрировать новых игроков до того момента, пока задолженность не будет погашена.

 

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