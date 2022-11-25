Ради проверки: жители Башкирии посмеялись над похвалой питания в школах от Хабирова

Радий Хабиров отчитался о успехах Башкирии на поприще совершенствовании системы школьного питания, «картина» с которой в республике «была непростой». Глава рассказал о том, что работу региона в данной сфере высоко оценили на федеральном уровне. В Уфе прошел финал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2022». Башкортостан оказался в числе лучших также и на суперфинале конкурса в Москве.
В комментариях под постом с поздравлениями для победителей родители не стали спорить с тем, что питание в столовых действительно улучшилось, однако, по словам отметившихся под постом родителей, изменения в лучшую сторону произошли именно в канун конкурса и визита комиссий.
Мария Решетняк считает, что после проверок качество питания вновь вернется на прежний уровень.
— Очень смешно даже. Перед этими московскими проверками детей в школе как всегда стали кормить по-особенному. Стали даже батон давать и свежие огурцы. Браво. Сын сказал, что можно даже стало покушать, ну, думаю, сейчас всё вернётся на прежний уровень, и ребенок опять не будет ничего кушать в школьной столовой. Как всегда всё на показуху, — написала она.
С ней согласилась Эльвина Мингазова, которая рассказала, что в их школе это (улучшение питания — прим.ред.) было «единственный раз 22 ноября».
— Дети счастливые пришли домой со словами: «Пусть проверки никогда не заканчиваются, нас начали вкусно кормить!» — написала Элина Мингазова.
Эльвира Хисамова даже обратилась с просьбой к главе, чтобы комиссии по школам ходили почаще.
— Радий Фаритович. Чаще по школам комиссии устраивайте. Кормить детей получше будут. По другим школам походите. Без приглашения. Ужасно кормят. Что толку, бесплатно кормите детей. Это ужас, — написала женщина.
Отметился с комментарием по теме под постом и Иван Мелешкин, который заявил, что «тут оценили, а где-то поступают жалобы на плохое питание в школах, у них всегда всё хорошо по бумагам». Когда сотрудник ЦУРа уточнил, на что именно жалуются дети, мужчина пояснил, что «еда в школах холодная, а макароны слипшиеся».
Дарья Черепанова и вовсе задала вопрос о том, «почему детей, учащихся во 2 смену, в 3-4 часа дня кормят завтраками, оставшимися с 1 смены?».
— Мало того, что еда зачастую холодная и уже несвежая, так она и по калориям не подходит. Дети в школе до 18.00-18.30, через пару часов опять голодные. У многих сразу после уроков ещё вечерние тренировки. В чем смысл этого бесплатного питания для младших школьников, для галочки? Верните полноценные обеды! — потребовала женщина.
Не так давно в Башкирии прогремел скандал после внезапной проверки столовой в одной из школ Белорецка, туда с инспекцией пришла комиссия и обнаружила недовес в размере почти половины порции, холодные блюда и ноу-хау в виде растворимой сметаны.