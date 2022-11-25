Ради проверки: жители Башкирии посмеялись над похвалой питания в школах от Хабирова

Отметился с комментарием по теме под постом и Иван Мелешкин, который заявил, что «тут оценили, а где-то поступают жалобы на плохое питание в школах, у них всегда всё хорошо по бумагам». Когда сотрудник ЦУРа уточнил, на что именно жалуются дети, мужчина пояснил, что «еда в школах холодная, а макароны слипшиеся».