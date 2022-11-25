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Путин сделал важное заявление перед матерями военнослужащих

Сегодня, 12:30
Фото: Скриншот с трансляции.
Встреча с матерями военнослужащих состоялась сегодня, 25 ноября.

Сегодня, 25 ноября, Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, в ходе которой отметил, что ничего не может заменить потерю ребенка.

— Язык не поворачивается сказать какие-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнований, но хочу чтобы вы знали — я лично и все руководство страны — мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты ребенка, сына, особенно для мамы, которой мы обязаны все появлению на свет, которая вынашивала, выкармливала, — заявил Владимир Путин.
#Элина Сайфранова
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