Путин сделал важное заявление перед матерями военнослужащих

Сегодня, 25 ноября, Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, в ходе которой отметил, что ничего не может заменить потерю ребенка.
— Язык не поворачивается сказать какие-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнований, но хочу чтобы вы знали — я лично и все руководство страны — мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты ребенка, сына, особенно для мамы, которой мы обязаны все появлению на свет, которая вынашивала, выкармливала, — заявил Владимир Путин.