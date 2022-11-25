Отца подростка из Башкирии, убитого при нападении на полицейских, осудили на 18 лет

В октябре 2020 года в городе Кукмор в Татарстане 16-летний подросток бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину. Когда из отдела вышли правоохранители парень бросился на них с ножом. Его ранили, причем не смертельно, а когда подошли ближе, чтобы оказать помощь, молодой человек вновь набросился на них и трижды ранил полицейского, из-за чего был открыт огонь на поражение, в результате которого 16-летний парень погиб. Некоторое время парень проживал в башкирском городе Нефтекамск.