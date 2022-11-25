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Отца подростка из Башкирии, убитого при нападении на полицейских, осудили на 18 лет

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Мужчину признали виновным в вовлечении ребенка в преступление и в содействии террористической деятельности.

В октябре 2020 года в городе Кукмор в Татарстане 16-летний подросток бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину. Когда из отдела вышли правоохранители парень бросился на них с ножом. Его ранили, причем не смертельно, а когда подошли ближе, чтобы оказать помощь, молодой человек вновь набросился на них и трижды ранил полицейского, из-за чего был открыт огонь на поражение, в результате которого 16-летний парень погиб. Некоторое время парень проживал в башкирском городе Нефтекамск.

Погибший работал в Кукморе в кафе своего отца, который ранее был судим по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». После нападения 16-летнего парня на полицейских его отец вновь попал в поле зрения правоохранителей, и накануне Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Татарстана Марату Замалиеву по тому самому делу о теракте в Кукморе, сообщает издание «БИЗНЕС Online».

Отца мальчика признали  виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и в содействии террористической деятельности. Мужчине вменяли и подстрекательство на покушение на правоохранителя, однако по этой статье суд его оправдал. В общей сложности мужчину приговорили к 18 годам тюремного заключения и к 1 году ограничения свободы.

 

Напавший на отдел полиции в Татарии подросток ранее жил в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество
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