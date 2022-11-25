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Ни туда, ни сюда: как решится вопрос с дефицитом легковых автомобилей в России

25 ноября 10:49
Фото: 1MI
В России фактически нет параллельного импорта автомобилей, а собственное производство явно не успевает. В итоге стоимость машин быстро выросла — при том, что покупательская способность большинства россиян уменьшилась.

Согласно экспертам, в России наблюдается дефицит легковых автомобилей. Сформировалась нетипичная ситуация: спрос на рынке высок, но объем предложений никак не может восстановиться — для подобной ситуации попросту нет соответствующих законов. Если раньше в среднем продавали 1,5 млн автомобилей в год, то в этом году достижением называют верхнюю планку в 550–600 тыс. машин. При этом из-за дефицита на авторынке — огромные цены, из-за которых спрос просто невозможно удовлетворить.

Эксперты подчеркивают, что раньше власти страны делали ставку на развитие конкуренции среди локальных производителей — логично было бы ожидать, что нечто подобное произойдет сейчас в рамках конкурентной борьбы за привлечение китайских производителей. Но пока что никакой активности нет, максимум — заявления об оказании помощи в трудоустройстве незанятых сотрудников на других предприятиях.

Федеральное правительство занимается «жонглированием» субсидиями: при покупке в кредит отечественного автомобиля государство субсидирует 20% стоимости, при покупке отечественного электромобиля в кредит — 35% стоимости (не более 925 тыс. руб.) Только  эта мера не помогает, потому что без конкуренции производители могут ставить любую цену. В итоге «отечественный» электромобиль «Evolute i-Pro», который на самом деле китайский «Dongfeng Aeolus E70», стоит в несколько раз дороже, чем оригинальный автомобиль в Китае. То есть госсубсидии идут не на поддержку спроса и покупателей машин, а на «благотворительность» в пользу нескольких производителей.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика
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