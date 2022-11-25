Ни туда, ни сюда: как решится вопрос с дефицитом легковых автомобилей в России

Федеральное правительство занимается «жонглированием» субсидиями: при покупке в кредит отечественного автомобиля государство субсидирует 20% стоимости, при покупке отечественного электромобиля в кредит — 35% стоимости (не более 925 тыс. руб.) Только эта мера не помогает, потому что без конкуренции производители могут ставить любую цену. В итоге «отечественный» электромобиль «Evolute i-Pro», который на самом деле китайский «Dongfeng Aeolus E70», стоит в несколько раз дороже, чем оригинальный автомобиль в Китае. То есть госсубсидии идут не на поддержку спроса и покупателей машин, а на «благотворительность» в пользу нескольких производителей.