Как живет 5-летняя девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности

История маленькой Сони Гизатуллиной Башкирии стала достоянием общественности осенью 2019 года. Волонтер Регина Биргулиева рассказала о малышке Соне с редким генетическим заболеванием, помимо проблем со здоровьем были у семьи и бытовые проблемы, дом был полуразрушенным, там было холодно, а мама не могла устроиться на работу потому что необычную малышку не хотели принимать в детский сад.
После пристального внимания прессы девочкой и ее судьбой заинтересовались власти и ее даже планировали прооперировать в Израиле, но там врачи от вмешательства отказались. Соня с мамой вернулась домой, но даже без операции у Сони началась новая жизнь.
Сейчас девочке 5 лет и она большая молодец — ходит в детский сад, где нашла много друзей, дети, в отличии от взрослых, которые когда-то отказывали девочке в посещении садика, на внешность девочки внимания не обращают. О преображении жизни маленькой Сони рассказала «Комсомольская Правда» Уфа, справившись о ней у той самой Регины Биргулиевой, волонтера, благодаря которой у Сони теперь другая, обычная жизнь.
Сейчас мама Сони и девочка наслаждаются обычной жизнью и очень надеются, что когда придет пора идти в школу, то им не придется вновь бороться за свои права и сталкиваться с бюрократическими препонами и другими «взрослыми» предрассудками, о том, как жить, расти и учиться не таким как все.
Пока Соне еще только 5 лет, так что о школе пока думать рано. Мама девочки надеется, что в этот раз ей повезет больше, и не придется бороться с бюрократической машиной, которая будет доказывать, что Соне лучше сидеть дома, чтобы ее «не пугались другие дети».