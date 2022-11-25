Как живет 5-летняя девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности

Пока Соне еще только 5 лет, так что о школе пока думать рано. Мама девочки надеется, что в этот раз ей повезет больше, и не придется бороться с бюрократической машиной, которая будет доказывать, что Соне лучше сидеть дома, чтобы ее «не пугались другие дети».