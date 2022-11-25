Иск канала «Дума ТВ» к Google удовлетворили в суде

Информацией поделилась пресс-служба Госдумы, приведя в качестве источника соответствующее заявление Вячеслава Володина, председателя ГД РФ.
Известно, что суд озвучил требование к Google о восстановлении трансляции на YouTube-канале «Дума ТВ», — пишет Russian.rt.com.
При неисполнении требования, ООО “Гугл” будет обязано выплачивать ежедневную неустойку в размере 100 тыс. рублей до достижения полной суммы в 1 млрд рублей.
Кроме того, еженедельно объем неустойки будет повышаться в два раза.
Также известно, что судом было вынесено решение о том, что Google должен возобновить доступ к 12 каналам телеканала «Звезда» на видеохостинге YouTube.