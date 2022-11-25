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Иск канала «Дума ТВ» к Google удовлетворили в суде

Сегодня, 10:26
Московским арбитражным судом было вынесено решение об удовлетворении иска канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл». В иске присутствовало требование о выплате телеканалу 1 млрд рублей и о восстановлении доступа к каналу на YouTube.

Информацией поделилась пресс-служба Госдумы, приведя в качестве источника соответствующее заявление Вячеслава Володина, председателя ГД РФ.

Известно, что суд озвучил требование к Google о восстановлении трансляции на YouTube-канале «Дума ТВ», — пишет Russian.rt.com.

При неисполнении требования, ООО “Гугл” будет обязано выплачивать ежедневную неустойку в размере 100 тыс. рублей до достижения полной суммы в 1 млрд рублей.

Кроме того, еженедельно объем неустойки будет повышаться в два раза.

Также известно, что судом было вынесено решение о том, что Google должен возобновить доступ к 12 каналам телеканала «Звезда» на видеохостинге YouTube.

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