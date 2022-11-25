Иск канала «Дума ТВ» к Google удовлетворили в суде

Московским арбитражным судом было вынесено решение об удовлетворении иска канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл». В иске присутствовало требование о выплате телеканалу 1 млрд рублей и о восстановлении доступа к каналу на YouTube.