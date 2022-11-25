Губернатор Подмосковья посетил 7-ю конференцию по искусственному интеллекту

Приоритетную по своей важности дискуссию о передовых ИИ-разработках для достижения роста экономики открыл глава государства Владимир Путин, пишет newizv.ru.
По словам российского президента, сейчас Подмосковье находится на этапе реализации знакового проекта, благодаря которому удастся кардинально модернизировать систему управления с полноценным сквозным внедрением технологии искусственного интеллекта. Глава государства обратился к мэру столицы Сергею Собянину и главе Подмосковья Андрею Воробьеву, призывая их использовать площадку Государственного совета, чтобы передать опыт применения таких инноваций во все регионы.
Сейчас Московская область выступает одним из лидеров среди субъектов России по уровню использования современных технологий в отрасли госуправления и контрольно-надзорных работ, а также в реализации отраслевых стратегий.
Андрей Воробьев, в свою очередь, раскрыл подробности внедрения искусственного интеллекта во все перспективные сферы. Он рассказал о роботе по имени Светлана, который ежедневно отвечает на 35 тысяч звонков, помогая людям записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом. Губернатор призывает продолжать совершенствовать искусственный интеллект, чтобы он стабильно взял на себя определенные функции.
В медучреждениях Московской области каждый день на прием к врачам записываются порядка 200 тысяч пациентов. И 10% от такого объема записей на прием осуществляет робот Светлана. Искусственный интеллект способен заменить услуги около 345 операторов call-центра.
В качестве примера Воробьев привел еще одну возможность использовать ИИ – обеспечивать контроль за вывозом строительного мусора.
Ранее на такую работу уходило много трудовых и временных ресурсов. Инспектор экологического надзора при участии полиции останавливал автомобили, вручную составлял постановление или выписывал штраф, если оказывалось, что вывоз мусора ведется несанкционированно. После изменения алгоритма работы выявлять нарушения начали с помощью видеокамеры и искусственного интеллекта, так как каждая машина теперь получает электронный талон. Пока за вывозом мусора все еще следит инспектор, однако в 2023 году его обязанности будет выполнять искусственный интеллект, почти на 100% взяв на себя функции специалиста.
Власти Подмосковья вводят в эксплуатацию еще ряд инициатив с применением ИИ, в числе которых – сбор и классификация заявок от местного населения в системе «Добродел», проверка сервиса такси в области, ведение программы «Безопасный регион». Данные направления работы ИИ уже наглядно продемонстрировали свою надежность. Основным достоинством искусственного интеллекта является освобождение отдельных специалистов от обязанностей, которые требуют массы сил и времени. В ближайшем будущем в Московской области будут запущены еще несколько проектов с применением искусственного интеллекта.