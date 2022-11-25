Губернатор Подмосковья посетил 7-ю конференцию по искусственному интеллекту

Ранее на такую работу уходило много трудовых и временных ресурсов. Инспектор экологического надзора при участии полиции останавливал автомобили, вручную составлял постановление или выписывал штраф, если оказывалось, что вывоз мусора ведется несанкционированно. После изменения алгоритма работы выявлять нарушения начали с помощью видеокамеры и искусственного интеллекта, так как каждая машина теперь получает электронный талон. Пока за вывозом мусора все еще следит инспектор, однако в 2023 году его обязанности будет выполнять искусственный интеллект, почти на 100% взяв на себя функции специалиста.