Глава РЭО Буцаев: Отобраны экопроекты-претенденты на «Зеленой премии — 2022»

«Наше жюри отобрало из более чем трех тысяч проектов со всей страны лучшие, наиболее ориентированные на развитие отрасли обращения с отходами и в целом на экологическое мышление среди людей и бизнеса, — сообщил Буцаев. — Теперь жюри предстоит отобрать из шорт-листов ведущие проекты. Победители „Зеленой премии“ получат денежные призы на развитие своих проектов».