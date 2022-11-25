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Глава РЭО Буцаев: Использование ТБО в качестве сырья удешевит дороги на 25%

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Использование в сфере строительства дорог резиновой крошки из переработанных покрышек не менее чем на 25 процентов снизило себестоимость асфальтобетонных смесей в Беларуси.

Руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев уверен, что на аналогичный показатель может выйти и наша страна.

Гендиректор РЭО обратил внимание на тот факт, что у нашей страны уже 70-летний опыт применения резиновой крошки при дорожном строительстве, сообщают vedomosti.ru. По словам Буцаева, ещё в двадцатом веке, с 1930-го по 1940-й, резиновая крошка активно применялась в процессе укладки асфальтобетонных покрытий. С 2000 года в России на производстве модификаторов битума и асфальтобетона с резиновой крошкой в основе начали специализироваться не менее шести компаний.

«Сейчас действует не менее десяти стандартов и СТО. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 миллионов квадратных метров дорог, — проинформировал Буцаев. — У нас есть данные о белорусском опыте. В Белоруссии доказали снижение себестоимости асфальтобетонных смесей до 25 процентов. Уверены, что и в России к таким показателям реально прийти, если начать активно применять вторсырье в дорожном строительстве».

Гендиректор РЭО указал также и на другие преимущества метода: станет на 39 процентов выше устойчивость к колееобразованию, на 43 процента — к образованию трещин. Исследования также показали, что при изгибах на 10 процентов повышается предел прочности на растяжение, а на 15 процентов улучшаются показатели динамического модуля упругости. Кроме того, в полтора-два раза увеличивается срок эксплуатации дорожного покрытия.

В текущем году РЭО начал реализовывать программу, получившую название «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 гг.». Она предполагает, что до 2030 года применение в дорожном строительстве получаемых из строительных отходов материалов достигнет 40 процентов. Такой подход даст возможность успешно достичь всех ключевых целей, которые обозначены в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», подытожил Буцаев.

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