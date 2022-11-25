Глава РЭО Буцаев: Использование ТБО в качестве сырья удешевит дороги на 25%

«Сейчас действует не менее десяти стандартов и СТО. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 миллионов квадратных метров дорог, — проинформировал Буцаев. — У нас есть данные о белорусском опыте. В Белоруссии доказали снижение себестоимости асфальтобетонных смесей до 25 процентов. Уверены, что и в России к таким показателям реально прийти, если начать активно применять вторсырье в дорожном строительстве».