Буцаев: РЭО активно расширяет функционал электронной торговой площадки

В раздел «Лоты» разработчики добавили такие функции: указание сроков для подписания договоров и протоколов, возможность прикрепить фотографию к размещаемому лоту, нотификация при отказах от предложений по лотам и в случаях их закрытий, нотификация на почту о приближении сроков подписания документов, а также расчет и отображение комиссий при проведении сделок при истечении льготных периодов. В разделе появились также такие сокращения, как МУП и ГУП, а также группы вторсырья.