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Буцаев: РЭО активно расширяет функционал электронной торговой площадки

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
Новые функции запущенной в сентябре электронной торговой площадки (ЭТП) для проведения сделок по купле-продаже вторсырья анонсировал Российский экологический оператор (РЭО). В личном кабинете можно видеть замороженные средства и добавлять географические координаты.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, расширившийся функционал ЭТП сделал ее намного более удобной, сообщает 360tv.ru. Контрагенты размещают на Бирже ВМР лоты и проводят сделки в сфере переработки ТКО, а также по купле-продаже вторичных ресурсов и вторичного сырья, заявил руководитель РЭО.

«Площадка базируется на домене РЭО. Для отзывов и вопросов по его работе есть форма обратной связи, — уточнил Буцаев. — Главная задача биржи — сделать отрасль обращения с отходами и исполнение расширенной ответственности производителей прозрачными, чтобы можно было видеть весь цикл движения отходов в нашей стране».

В раздел «Лоты» разработчики добавили такие функции: указание сроков для подписания договоров и протоколов, возможность прикрепить фотографию к размещаемому лоту, нотификация при отказах от предложений по лотам и в случаях их закрытий, нотификация на почту о приближении сроков подписания документов, а также расчет и отображение комиссий при проведении сделок при истечении льготных периодов. В разделе появились также такие сокращения, как МУП и ГУП, а также группы вторсырья.

Раздел «Тарифы» обладает теперь следующими функциями: нотификация о приближении срока оплаты, предупреждение о «даунгрейдинге» тарифного плана, механизм пролонгации тарифов.

«В личном кабинете для фактического адреса добавлен ввод географических координат, — отметил руководитель проекта „Биржа ВМР“ Заур Абдурахимов. — Это поможет уточнить местонахождение на полигонах и кадастровых участках».

Работа на ЭТП предусматривает обязательную верификацию размещающихся на ней утилизаторов в реестре Единой государственной системы учета отходов от использования товаров. В данную систему поступают сведения обо всех проводимых сделках. В реестре утилизатору необходимо подтверждать мощности, которыми он располагает.

Эксперты РЭО создали биржу ВМР в рамках реализации нацпроекта «Экономика замкнутого цикла».

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