«Башавтотранс» после давки за места в автобусе «Кушнаренково-Уфа» изменит маршрут

Напомним, в социальных сетях появилось видео, где толпа пассажиров стремглав бросилась за автобусом в надежде попасть внутрь. Часть толпы зрительно оценив количество потенциальных пассажиров и решила даже не пытаться попасть внутрь. В свою очередь у внимательного при просмотре видео встает вопрос и о том, как соотносится количество пассажиров с количеством мест для сидения в машине. Однако по видео определить количество попавших в автобус граждан не представляется возможно.