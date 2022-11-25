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«Башавтотранс» после давки за места в автобусе «Кушнаренково-Уфа» изменит маршрут

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
Сделано это будет для того, чтобы сократить интервал движения популярного маршрута 258.

Госперевозчик «Башавтотранс» прокомментировал давку и беготню за автобусом в Кушнаренково, где толпа людей ждала маршрутку до столицы Башкирии, а когда та решила остановиться чуть поодаль бросились ей наперерез, в надежде попасть в число пассажиров данного рейса.

ИА «Башинформ» перевозчик сообщил, что для того, чтобы сократить интервал движения востребованного маршрута, маршрут изменится с сегодняшнего дня, 25 ноября. При том давку выходного дня конкретно в предприятии не прокомментировали, лишь заявили о том, что по выходным дням на маршрут выходят два автобуса большого класса, помимо ежедневно работающих 8 автобусах малого класса.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, где толпа пассажиров стремглав бросилась за автобусом в надежде попасть внутрь. Часть толпы зрительно оценив количество потенциальных пассажиров и решила даже не пытаться попасть внутрь. В свою очередь у внимательного при просмотре видео встает вопрос и о том, как соотносится количество пассажиров с количеством мест для сидения в машине. Однако по видео определить количество попавших в автобус граждан не представляется возможно.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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