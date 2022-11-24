Юрист компании «Легко и Законно» ответил на главные вопросы о процедуре банкротства

— В рамках банкротства арбитражный суд имеет право ограничить гражданину выезд за границу. Это происходит в том случае, если у судьи есть серьезные основания полагать, что должник попытается скрыть имущество или деньги, а также каким-либо другим образом может «затянуть» процедуру. Обычно на введении такого запрета настаивают кредиторы либо финансовый управляющий — судья рассматривает их доводы и выносит решение. Добавлю, что простого ходатайства в таком случае недостаточно — заявитель должен доказать, что при выезде из России должник может помешать процедуре: например, если у него есть вид на жительство в другой стране и он может просто не вернуться. Так или иначе в нашей практике эта мера применялась крайне редко, обычно простых граждан это ограничение не затрагивает.