Юрист компании «Легко и Законно» ответил на главные вопросы о процедуре банкротства

Редакция Mkset адресовала главные вопросы о процедуре банкротства физлица управляющему партнеру юридической компании «Легко и Законно», руководителю ее юридического департамента Семену Кострикину.
— В каких случаях банкротство может считаться для клиента лучшим выходом из кризисного положения?
— Зачастую эта процедура — единственный способ освободиться от долгов. При этом сумма долга не имеет значение, можно списать даже небольшой долг в размере 200-300 тысяч рублей. Банкротство может не подойти тем, у кого есть имущество, помимо единственного жилья, стоимость которого превышает общую сумму всех долгов или ежемесячный доход, превышающий совокупный ежемесячный платеж по всем кредитам. В таких случаях, конечно, необходимо рассматривать конкретную ситуацию клиента.
— Можно ли пройти процедуру банкротства без помощи юриста?
— Подчеркну, что это не простой судебный процесс, поскольку регулируется не одним нормативным актом. Поэтому без помощи профессионального юриста эту процедуру практически невозможно пройти — вы не сможете оценить риски, в то же время эксперт в области банкротства поможет списать долги через суд без потерь. В конце концов, вы сами будете, скажем, лечить себе зубы или проектировать строительство своего дома?
— Через процедуру банкротства можно освободиться от любых долгов или есть какие-то ограничения?
— Основные виды задолженной списываются, но есть ряд несписываемых обязательств. Это, в частности, задолженность по алиментам, ущерб по причинению вреда здоровью и долги, возникшие вследствие совершенного преступления.
— Из каких этапов состоит процедура банкротства физлица?
— Вначале юристы, к которым обратился гражданин, проводят правовой анализ его ситуации, после чего заключается договор. Далее юристы собирают необходимые документы, готовят и подают в арбитражный суд заявление о признании клиента банкротом. Когда его признают банкротом, юристы сопровождают реализацию имущества — то есть саму процедуру банкротства. На финальном этапе с клиента списывают долги.
— Сколько в среднем длится процедура банкротства?
— От 4-6 месяцев. Как правило, сроки зависят от загруженности суда, так как именно суд назначает дату рассмотрения тех или иных заявлений и ходатайств в процедуре банкротства.
— Обязательно ли изъятие имущества в процессе банкротства? Что остается неприкосновенным при этой процедуре?
— Единственное жилье обязательно сохраняется, также можно исключить имущество через суд, если на то имеются законные обоснования. Юрист при анализе дела учитывает все законные способы сохранения имущества, особенно для социально нуждающийся категории граждан и их иждивенцев.
— Повлияет ли банкротство на выезд за границу? Если да, то на какой срок?
— В рамках банкротства арбитражный суд имеет право ограничить гражданину выезд за границу. Это происходит в том случае, если у судьи есть серьезные основания полагать, что должник попытается скрыть имущество или деньги, а также каким-либо другим образом может «затянуть» процедуру. Обычно на введении такого запрета настаивают кредиторы либо финансовый управляющий — судья рассматривает их доводы и выносит решение. Добавлю, что простого ходатайства в таком случае недостаточно — заявитель должен доказать, что при выезде из России должник может помешать процедуре: например, если у него есть вид на жительство в другой стране и он может просто не вернуться. Так или иначе в нашей практике эта мера применялась крайне редко, обычно простых граждан это ограничение не затрагивает.
— А сколько действует наложенный запрет на выезд за границу?
— Если судья ограничил право физического лица, признающего себя банкротом, на передвижение, то запрет действует до окончания всей процедуры банкротства. С момента, когда дело будет завершено и гражданин получит статус банкрота, а его долги будут списаны, то введенные ограничения отменяются, в том числе — ограничения на выезд, наложенные судебными приставами.
— Что бы вы порекомендовали людям, которые обдумывают пройти через процедуру банкротства?
— Подойти к вопросу осознанно и с пониманием. Залогом успеха в этом деле будет эксперт по ведению дел по банкротству граждан, который проведет клиента через все этапы, защищая и доказывая суду добросовестность должника.
ИП Салимгареев А.А. erid: LjN8KRogx