Выяснили, почему россияне участвуют в лотерейных розыгрышах

По статистике, лишь одна треть жителей столицы выигрывают в лотерею хоть какую-нибудь сумму, остальные же билеты не приносят ничего. Одно из последних исследований выявило, что из 8 млн билетов выигрышными оказались только 2,3 млн. Но примеры, когда люди действительно становились миллионерами благодаря тиражам, реальны. Только за последние 3 месяца проведения игр "Национальной Лотереи" в России стало на 77 миллионеров больше, в сумме все участники розыгрыша выиграли порядка 565 млн рублей.