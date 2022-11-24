Выяснили, почему россияне участвуют в лотерейных розыгрышах

Результаты оказались неожиданными. Оказывается, далеко не все покупают лотерейные билеты потому, что мечтают вмиг обогатиться. Многими движет простое любопытство. Как правило, лотерейные билеты стоят совсем недорого - примерно 100 рублей, а возможности при этом самые заманчивые, часто речь идет о миллионах. Конечно, по-настоящему крупные выигрыши достаются лишь немногим счастливцам, а большинство любителей испытать свою удачу годами достаются лишь номинальные призы, пишет kp.ru.
Анализ показал: россиян, которые мечтают с помощью лотереи быстро поправить финансовое положение, - 33%; играют по настроению, просто иногда хочется испытать свою удачу - 25%; 19% опрошенных получают или покупают билеты в подарок. Ради забавы приобретают лотереи 12% и, наконец, 11 процентами движет азарт, либо это вошло у них в традицию.
По статистике, лишь одна треть жителей столицы выигрывают в лотерею хоть какую-нибудь сумму, остальные же билеты не приносят ничего. Одно из последних исследований выявило, что из 8 млн билетов выигрышными оказались только 2,3 млн. Но примеры, когда люди действительно становились миллионерами благодаря тиражам, реальны. Только за последние 3 месяца проведения игр "Национальной Лотереи" в России стало на 77 миллионеров больше, в сумме все участники розыгрыша выиграли порядка 565 млн рублей.