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Выяснили, почему россияне участвуют в лотерейных розыгрышах

Сегодня, 18:22
Фото: piqsels.com
Лишь треть купленных билетов оказывается выигрышными, и чаще всего выигрыш совсем минимальный. Но в России многие люди продолжают покупать лотерейные билеты. Что ими движет, россияне рассказали исследователям из «Национальной Лотереи».

Результаты оказались неожиданными. Оказывается, далеко не все покупают лотерейные билеты потому, что мечтают вмиг обогатиться. Многими движет простое любопытство. Как правило, лотерейные билеты стоят совсем недорого - примерно 100 рублей, а возможности при этом самые заманчивые, часто речь идет о миллионах. Конечно, по-настоящему крупные выигрыши достаются лишь немногим счастливцам, а большинство любителей испытать свою удачу годами достаются лишь номинальные призы, пишет kp.ru.

Анализ показал: россиян, которые мечтают с помощью лотереи быстро поправить  финансовое положение, - 33%; играют по настроению, просто иногда хочется испытать свою удачу - 25%; 19% опрошенных получают или покупают билеты в подарок. Ради забавы приобретают лотереи 12% и, наконец, 11 процентами движет азарт, либо это вошло у них в традицию.

По статистике, лишь одна треть жителей столицы выигрывают в лотерею хоть какую-нибудь сумму, остальные же билеты не приносят ничего. Одно из последних исследований выявило, что из 8 млн билетов выигрышными оказались только 2,3 млн. Но примеры, когда люди действительно становились миллионерами благодаря тиражам, реальны. Только за последние 3 месяца проведения игр "Национальной Лотереи" в России стало на 77 миллионеров больше, в сумме все участники розыгрыша выиграли порядка 565 млн рублей.

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