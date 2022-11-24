«Вся постель в крови»: уфимка рассказала об ужасах в самой обычной больнице города

Жительница Уфы пожаловалась на «просто ужасное отношение к людям» в отделении травматологии в больнице № 13 в Уфе. По словам уфимки, в медучреждении после тяжелого ДТП и «весь переломанный» находится ее отец, за которым якобы не осуществляется должный уход.
Со слов уфимки, в отделении также находятся ветераны ВОВ и тяжело больные пациенты, многие из которых не могут ходить. Между тем, две сотрудницы из числа медперсонала, как рассказывает женщина, вместо ухода за больными «лежат в кабинете в телефонах».
— Причём кабинет находится очень далеко от палат, и даже если человек будет просить помощи, к нему не подойдут! Отец после тяжелого ДТП лежит весь переломанный, после того, как перевели его с реанимации, даже никто не подошёл. Он голодный, принесли и оставили тарелку с кашей, хотя он даже повернуть головой не может, вся постель в крови. Они просто кричат на пациентов, что помогать не будут, — негодует женщина.
Кроме того, возникла проблема и с услугами платной сиделки. Женщина сообщила, что ей не называют конкретную стоимость платного ухода. Во-вторых, как утверждает женщина, ей сообщили, что даже за деньги «сидеть рядом никто не будет».
— Это какое-то безобразие!!! За что они получают зарплату! Ведь многие родственники оплачивают эти услуги им, и даже не подозревают, что они не подходят к этим бабушкам и дедушкам подать воды, не то что бы человека помыть и судно подать!!! Очень прошу разобраться с этим!!! Вчера, побывав там, волосы дыбом встают от их отношения, они просто кричат, — возмущается уфимка.
Так, женщина добавила, что ей пришлось нанимать сиделку из агентства, так как с персоналом больницы оставлять пациентов страшно.
Mkset обратился в пресс-службу Минздрава Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию. В ведомстве пообещали разобраться в происходящем.
UPD: По информации пресс-службы ведомства, заведующий отделений провел встречу с родственниками пациента. Конфликтная ситуация урегулирована.