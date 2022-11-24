«Вся постель в крови»: уфимка рассказала об ужасах в самой обычной больнице города

Со слов уфимки, в отделении также находятся ветераны ВОВ и тяжело больные пациенты, многие из которых не могут ходить. Между тем, две сотрудницы из числа медперсонала, как рассказывает женщина, вместо ухода за больными «лежат в кабинете в телефонах».