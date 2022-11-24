Власти Уфы намерены бороться за невиновность водителя мэрии, которого обвиняют в ДТП

В сентябре 2022 года в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины «Toyota Camry», которая принадлежит автопарку мэрии и возит одного из ее сотрудников. В ДТП также участвовала иномарка «Ford Focus», которую при первом рассмотрении дела в суде и признали виновной в произошедшем. Однако приговор был обжалован, и при повторном рассмотрении вина легла на водителя мэрии.