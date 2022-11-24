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Власти Уфы намерены бороться за невиновность водителя мэрии, которого обвиняют в ДТП

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
Суд счел водителя мэрии виновным при пересмотре дела о ДТП, однако в мэрии уверены в невиновности своего сотрудника.

В сентябре 2022 года в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины «Toyota Camry», которая принадлежит автопарку мэрии и возит одного из ее сотрудников. В ДТП также участвовала иномарка «Ford Focus», которую при первом рассмотрении дела в суде и признали виновной в произошедшем. Однако приговор был обжалован, и при повторном рассмотрении вина легла на водителя мэрии.

Решение о привлечении сотрудника администрации Уфы чиновники мэрии будут обжаловать, так как уверены в невиновности водителя. 

«Мы будем отстаивать свою позицию и доказывать свою правоту. Поэтому нами подан иск в суд об отмене постановления о привлечении водителя администрации к административной ответственности. Имеется видеоматериал момента ДТП. Все доказательства будут представлены суду», — цитирует комментарий мэрии Уфы ВГТРК-Башкортостан.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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