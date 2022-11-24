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В СП раскритиковали затягивание трат федерального бюджета

Сегодня, 11:18
В Счетной палате выразили недовольство тем, что треть трат федерального бюджета приходится на четвертый квартал. Там отметили, что последние шесть лет растет объем трат госказны, которые откладывают на последний момент.

Как передают «Известия», в октябре–декабре 2022 года траты из федерального бюджета составят 9,3 триллиона рублей, или 32,1% от их общего объема.  В то время как в первом квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 триллиона рублей, во втором — 6,7 триллиона, в третьем — 7,1 триллиона. 

В СП заявили о недовольстве неравномерным распределением бюджета, так как это создает риски того, что бюджет не будет исполнен. Как отметили в Минфине, госказна расходуется активнее всего в декабре потому, что на этот период приходится оплата заказов по госконтрактам. В ЦБ сообщили, что сезонность расходов бюджета учитывается в прогнозе инфляции.

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