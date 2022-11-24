В СП раскритиковали затягивание трат федерального бюджета

Как передают «Известия», в октябре–декабре 2022 года траты из федерального бюджета составят 9,3 триллиона рублей, или 32,1% от их общего объема. В то время как в первом квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 триллиона рублей, во втором — 6,7 триллиона, в третьем — 7,1 триллиона.
В СП заявили о недовольстве неравномерным распределением бюджета, так как это создает риски того, что бюджет не будет исполнен. Как отметили в Минфине, госказна расходуется активнее всего в декабре потому, что на этот период приходится оплата заказов по госконтрактам. В ЦБ сообщили, что сезонность расходов бюджета учитывается в прогнозе инфляции.