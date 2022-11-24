В городе Башкирии прошла волна эвакуаций в школах из-за сообщений о подготовке теракт

Информагентство «Башинформ» со ссылкой на собственные информированные источники сообщил о том что в башкирском городе Ишимбай были отменены занятия в нескольких школах (в школе № 11 и в башкирской гимназии № 2) из-за сообщений которые поступили в отдел образования. В них сообщалось о том, что в учреждениях образования готовят серию терактов.