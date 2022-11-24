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В городе Башкирии прошла волна эвакуаций в школах из-за сообщений о подготовке теракт

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI

В очередном городе Башкирии неизвестные терроризируют школы сообщениями о терактах

Письма с угрозами поступали на почту городского отдела образования.

Информагентство «Башинформ» со ссылкой на собственные информированные источники сообщил о том что в башкирском городе Ишимбай были отменены занятия в нескольких школах (в школе № 11 и в башкирской гимназии № 2) из-за сообщений которые поступили в отдел образования. В них сообщалось о том, что в учреждениях образования готовят серию терактов.

Несмотря на то, что информация оказалась ложной, было решено проверить все здания школ в городе. И правоохранители с кинологами отсутствие опасностей в зданиях подтвердили. Завтра дети смогут приступить к образовательному процессу в прежнем режиме.

#Общество#Ирина Деревянчук
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