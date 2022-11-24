Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине

— Уже много лет Сбер занимается вопросами внедрения ИИ в разных сферах. И могу сказать, что в медицине у искусственного интеллекта перспективы очень многообещающие. Сегодня нейросети уже анализируют медицинские изображения быстрее и помогают специалистам оценивать вероятности возможных диагнозы. Но мы понимаем, что гонка за искусственным интеллектом в самом разгаре, и поэтому представили профильную бесплатную платформу для стимуляции исследований и ускоренного тестирования ИИ-решений в медицине. Думаю, платформа сможет внести важный вклад как в науку, так и в практическое здравоохранение, — отметил вице-президент — директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко.