«СЮ» терпит шестое кряду поражение и страдает в атаке. Пять итогов выезда

Спад «юлаевцев» стал падением. За провальной домашней серией последовало два неуда на выезде. 1:4 в Астане и 1:2 в Магнитогорске продлили серию проигрышей до шести встреч (2 набранных очка) или 8 в 10 играх.
Это вторая по продолжительности серия поражений в истории клуба в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ. Антирекорд, 9 игр (4 набранных очка), был установлен в сезоне 16/17:
В прочих «регулярках» проигрышный период составлял максимум пять встреч:
Совсем недавно, на домашних 0:2 с «Барысом» завершился 13-матчевый отрезок, в рамках которого «бело-зеленые» неизменно набирали очки (9 побед, 4 буллитных поражения).
Он наряду, с результатом из сезона 08/09, стал вторым лучшим в клубной истории в «гладких» чемпионатах КХЛ. Рекорд: 16 подряд (14-0-2) игр в кампании 09/10.
Рикошет от соперника позволил Ивану Дроздову прервать четырехматчевый сухой отрезок. Но в том же матче белорусский нападающий получил повреждение и остался в запасе на игру с «Магниткой».
В столице Казахстана гости превзошли команду Андрея Скабелка по времени в чужой зоне 20:04 против 9:06. С «Металлургом» еще хлеще: 21:28 против 8:59. Итого 41:32 против 18:05, разница практически в 2,3 раза.
4-4 по попыткам большинства с «Барысом» и 3-0 в Магнитогорске. Но вклад игры 5 на 4 ощущался мало. Особенно против уральцев, где за вторую попытку уфимцы трижды сделали неточный пас на синюю линию.
В серии поражений у «СЮ» два гола в большинстве за 22 попытки: с «Сибирью» и «Сочи». С 17,6% реализации Уфа 15-я в КХЛ по большинству. К работе Константина Кольцова вопросы у общественности лишь копятся. Состав не настолько плох.
Затягиваются индивидуальные безголевые отрезки отдельных нападающих:
Разумеется, нельзя одинаково спрашивать с каждого и надо учитывать статус. Кузьмин и Санников играют на разрушение и часто в ротации, Тимкин тоже, и он был травмирован, в списке «молодежная тройка» и Сучков.
Но, например, Станислав Бочаров вполне получал место и в топ-6, и в большинстве, хоть и часто попадал в ротацию. Он брался не для боттома. У него и у Саши Хмелевского недешевые контракты. Да, Хмелю лишь 23 года, но он еще и легионер.
Рассуждая об активах для возможного обмена, Бочаров и Виктор Антипин — самые явные кандидаты. Защитник под номером 9 не демонстрирует былой результативности и его не всегда ставят в большинство. Незачем переплачивать за неиспользуемые навыки.
Теоретически, Бочаров и Антипин могли бы пригодиться «Амуру» или «Нефтехимику» для придания составу опыта и помощи в (очередной) перестройке. Быть может, с доплатой «СЮ» добыл бы Ивана Николишина или Михаила Назарова для вариативности атаки.
Очевидно, нельзя судить об играх лишь по результату. Кроме апатичного первого периода с «Барысом», «бело-зеленые» показали лучшее движение и старательность, чем в унылом окончании домашней серии.
В столице Казахстана — 16 смен 5 на 5 с бросками в створ, в Магнитогорске — 22. Дома против «Сибири» было 7. Ни астанчане, ни «сталевары» не играли против «СЮ» так же, как соперники в домашней серии. Плотность была, но другой.
В хоккее многие аспекты игры не скалярные, а векторные, и зависящие от времени. Важно, куда и когда ты направляешь усилия.
В уфимском матче «Барыс» терпел под 40 минут, разродился лакросс-голом, потом опять терпел и закинул в пустые. Дома они включали активную борьбу, в сущности, лишь в окрестности своей синей линии и иногда на флангах.
В том матче они были быстрее и внимательнее, и смогли воспользоваться ошибками. Хоккей был и будет игрой, в которой все могут сломать отдельные моменты, что и случилось.
Ранний пропущенный гол с «пятака», крайне ненужное удаление Павла Коледова за недисциплинированное поведение, снова гол с «пятака» — уже это неприятно накладывается на нарастающую нервозность.
И при 1:2 у «СЮ» были попытки вернуться в игру, хотя бы вспомним, как на 50-й минуте Хмелевский находил Дроздова пасом на дальнюю штангу. Но третий гол завершил каскад из ошибок и недоработок.
Ужасный гол с точки зрения того, насколько легко он дался сопернику и того, сколько игроков были обыграны в процессе.
Мы много говорим о том, что уфимцы не забрасывают, но есть проблема и с провалами в средней зоне и с добиваниями соперника на «пятаке». Команда Виктора Козлова опять пропускает первой и довольно похоже.
Второй гол «Магнитки» и опасный шанс Дмитрия Гуркова — к теме излишней вольготности в средней зоне. Совсем недавно подобные эпизоды у соперников уфимцев появлялись нечасто и еще менее часто использовались.
Что касается тактической готовности «Металлурга», то она во многом проявилась только со второго периода, когда хозяева ускорились, стали вчетвером встречать на своей синей линии и быстрее разворачивать атаки с места подбора.
А вот первый период как раз к разговору о давлении «СЮ»: ни одного вбрасывания в своей зоне, уверенный контроль шайбы (вход 18-3), перебросали 16-4. Для сравнения — с «Барысом» отметки в 16 бросков по воротам уфимцы достигли ближе к 45-й минуте.
В обеих встречах «юлаевцы» вынудили оппонентов проброситься аж по 7 раз. В Магнитогорске гости были настолько нацелены на бросок, что не только перебросали 41-20, но даже Павел Коледов побил личный рекорд (7 БВ).
Даже удалось наконец преодолеть рубеж в 50% бросков в створ в общей доле, то есть, «бело-зеленые» стали реже промахиваться: 39,71% с «Барысом», но уже 50,63% с «Магниткой».
Мини-хайлайты моментов из клубных соцсетей составлены по делу. Общее число бросковых попыток на Урале составило чудовищные 97-41. На счету команды Ильи Воробьева целых 27 блокшотов.
Видится значимым, что несмотря на проигрышный отрезок, «Салават» не унывал пять из шести периодов выезда, команда двигалась, как могла, и многие пытались помочь в рамках своих сил.
Будь то драка или блокшот в тот момент, когда у вратаря нет клюшки. Это поддерживает мораль в коллективе.
Бочарову снова дали шанс в топ-6, но он не доиграл матч с Кадейкиным и Кулеминым, к которым еще в Астане вернули Шмелева. Так воссоединилось звено из прошлого звена и это ставка на надежность.
Логично было разобрано звено Хмелевского, которое и до повреждения Дроздова перестало забивать. Точнее, теперь это звено Аймурзина, ведь роль центра в Магнитогорске исполнял как раз молодой игрок.
Взял 8 из 15 вбрасываний — не огонь, но лучше других центров. Именно с «Магниткой» вбрасывания у «юлаевцев» совершенно не задались, особенно, в зоне атаки: 14-19, включая 1-6 в большинстве).
Егор Сучков технически был заявлен 13-м нападающим, фактически появлялся как с первым, так и с третьим и даже четвертым звеном (в последнем случае помог пятиминутный штраф Евгения Тимкина за драку).
В большинстве он пока не играет. Вероятно, поиск звена для Сучкова продолжится. Он талантлив, нельзя игнорировать его потенциал. Сейчас он не забивает, но хотя бы учится новой для себя лиге, это тоже нужно.
В Магнитогорске изменилась вторая спецбригада. Теперь в ней один защитник Мухамадуллин и четверо нападающих: Алалыкин, Башкиров, Аймурзин и Хмелевский. Все они не старше 23 лет.
Возможно, «СЮ» в кризисе, но нельзя не оценить факт подобного доверия молодым. На данный момент оно обоснованно, о чем скажем далее.
Они не забросили и, вообще-то, давно не забивают, но смотрятся более солидно и надежно, чем раньше. Это единственное звено, которое не попало в функциональную яму и потому его значимость возросла.
Тройка Алалыкина может 2-3 раза за смену сбегать в чужую зону. Данил не доминирует на вбрасываниях, но им удается проходить в атаку за счет скорости и взаимопонимания.
Совсем недавно они могли смена за сменой вхолостую посещать чужую территорию, быстро проигрывая борьбу. Теперь им удается не только там задерживаться, но и сохранять шайбу для следующей тройки.
Пару раз в Астане после них сразу выпускали топ-6 именно потому, что «злые собаки» успевали надавить на защиту соперника и при этом остаться с шайбой. Опаснейшие «позиционки» против «Барыса» либо их, либо сразу после них.
Бонус: астанчане дважды фолили именно против Алалыкина, причем второе нарушение было при игре 6 на 5, а первое — когда хозяева играли в большинстве.
В Магнитогорске молодежная тройка в целом продолжала начатое в Казахстане. В первой же смене они чуть ли не на минуту закрыли хозяев: нанесли лишь один бросок по воротам, но заставили проброситься.
На 35-й минуте они начали длинную «позиционку». После них вышло сочетание Аймурзина. Общими усилиями: 2 броска в створ, 2 мимо, один блокшот «Металлурга». На 38-й минуте молодежь снова законсервировала «Магнитку» уже после вбрасывания.
Главные же их созидательные успехи — попадание Алалыкина в штангу и отмененный из-за офсайда гол Пустозерова. По сути, это опаснейшие моменты «Салавата» за весь матч.
Шесть поражений подряд это очень плохой результат, но это не однородный результат и поражения не измерить одной линейкой. Недостаток остроты — ключевая общая черта.
Вероятно, в домашней серии «юлаевцы» попытаются продолжить магнитогорский мотив с акцентом на бросок, но попытаются добыть более «трудовые» голы: с добивания, с подставления, с рикошета.
Параллельно этому не лишним будет поиск усиления. Даже если уфимцы завтра же начнут новую победную серию, глубина состава не будет лишней. Похоже, что Джошуа Хо-Сэнг выбыл слишком надолго, а ведь ему еще и надо будет набрать форму.
В любом случае продолжается тяжелейший марафон из пяти игр через день. Эта неделя — возможно, сложнейшая в сезоне. По ее итогу клуб получит немало пищи для ума.
25 ноября 19:00. СЮ - Автомобилист