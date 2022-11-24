«СЮ» терпит шестое кряду поражение и страдает в атаке. Пять итогов выезда

Но, например, Станислав Бочаров вполне получал место и в топ-6, и в большинстве, хоть и часто попадал в ротацию. Он брался не для боттома. У него и у Саши Хмелевского недешевые контракты. Да, Хмелю лишь 23 года, но он еще и легионер.