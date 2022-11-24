Сегодня в ГИБДД Башкирии объявили массовые проверки водителей

Сегодня, 24 ноября, в Башкирии сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей. Как сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, цель рейда — обеспечение безопасности дорожного движения.
Так, проверки уже осуществляются в Иглинском районе на 1506 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, в Аургазинском районе на 81 км автодороги Уфа-Оренбург, в Уфе на 1 км автодороги Уфа-Оренбург, а также на проспекте Октября близ остановки общественного транспорта «Горсовет».
Подчеркивается, что в рейде принимают участие также сотрудники Ространснадзора, ФССП и федеральной налоговой службы.