Сегодня в ГИБДД Башкирии объявили массовые проверки водителей

Так, проверки уже осуществляются в Иглинском районе на 1506 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, в Аургазинском районе на 81 км автодороги Уфа-Оренбург, в Уфе на 1 км автодороги Уфа-Оренбург, а также на проспекте Октября близ остановки общественного транспорта «Горсовет».