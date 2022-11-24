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Сбербанк в 2022 г рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 трлн рублей

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
В 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%.

Сбербанк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей, что приведет к росту портфеля на 15,9%, при этом в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

— По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов «Сбера» на сумму 2,45 триллиона рублей, — сказал Греф журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

По данным Сбера, объем выданной банком в 2021 году ипотеки составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, снижение выдач за год составит около 15,5%.

В текущем и следующем годах портфель ипотеки банка вырастет, подчеркнул Греф.

— Прогноз роста портфеля по «Сберу» за 2023 год — 9,3%, это при условии отмены программы «Господдержка-2020», за 2022 год — 15,9%, — сказал он.

#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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