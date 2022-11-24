Сбербанк в 2022 г рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 трлн рублей

Сбербанк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей, что приведет к росту портфеля на 15,9%, при этом в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу банка Германа Грефа.