Раскрыто содержание жуткого письма с угрозами о терактах в школах Башкирии

Из-за этого письма сегодня в школах Ишимбая отменили занятия, вместо уроков в школах работали правоохранители и кинологи. Также письма об угрозах стрельбы в школах во вторник получили в администрации Сибая. В среду тревожные сообщения поступили в уфимскую школу № 9, правда предупреждали в нем о опасности в другой школе. К счастью во всех этих случаях информация оказалась ложной.