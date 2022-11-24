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Раскрыто содержание жуткого письма с угрозами о терактах в школах Башкирии

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI

Известно, чем угрожали авторы письма с угрозами о серии терактов в школах Ишимбая

«Авторы» письма угрожали, что в школах будут стрелять из винтовок и двустволок, а также использовать катаны и бутановые бомбы.

Письмо из-за которого сегодня были эвакуированы две школы в башкирском городе Ишимбай появилось в распоряжении ИА «Башинформ» и было опубликовано. Известны и авторы письма, они в материале издания указаны как некая неизвестная национал-социалистическая организация.

В письме перечислялось в том числе и виды оружия, которое якобы собирались устраивать теракты в школах, в их числе назывались снайперские винтовки, двухстволки, катаны и даже бутановые бомбы.

Завершалось перечисление видов оружия угрозами — «Вас никто не спасет, вы все умрете!».

Из-за этого письма сегодня в школах Ишимбая отменили занятия, вместо уроков в школах работали правоохранители и кинологи. Также письма об угрозах стрельбы в школах во вторник получили в администрации Сибая. В среду тревожные сообщения поступили в уфимскую школу № 9, правда предупреждали в нем о опасности в другой школе. К счастью во всех этих случаях информация оказалась ложной.

#Ирина Деревянчук#Общество
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