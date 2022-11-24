Раскрыто содержание жуткого письма с угрозами о терактах в школах Башкирии

Письмо из-за которого сегодня были эвакуированы две школы в башкирском городе Ишимбай появилось в распоряжении ИА «Башинформ» и было опубликовано. Известны и авторы письма, они в материале издания указаны как некая неизвестная национал-социалистическая организация.
В письме перечислялось в том числе и виды оружия, которое якобы собирались устраивать теракты в школах, в их числе назывались снайперские винтовки, двухстволки, катаны и даже бутановые бомбы.
Завершалось перечисление видов оружия угрозами — «Вас никто не спасет, вы все умрете!».
Из-за этого письма сегодня в школах Ишимбая отменили занятия, вместо уроков в школах работали правоохранители и кинологи. Также письма об угрозах стрельбы в школах во вторник получили в администрации Сибая. В среду тревожные сообщения поступили в уфимскую школу № 9, правда предупреждали в нем о опасности в другой школе. К счастью во всех этих случаях информация оказалась ложной.