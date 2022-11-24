Названа причина отравления семьи из пяти человек в Башкирии

Известно, что пострадавшие, среди которых трое детей, были госпитализированы в Октябрьскую ГБ. Так, на данный момент состояние матери оценивается как средней степени тяжести, отец и двое детей — в тяжелом состоянии, третий ребенок — в крайне тяжелом состоянии.