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Названа причина отравления семьи из пяти человек в Башкирии

Сегодня, 04:36
Фото: 1MI

Минздрав: причиной отравления семьи из пяти человек в Башкирии стал угарный газ

Инцидент произошел накануне вечером, на данный момент пострадавшие находятся в больнице. Один из детей находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Стала известна причина отравления семьи из пяти человек в городе Октябрьский. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, отравление произошло бытовым (угарным) газом.

Известно, что пострадавшие, среди которых трое детей, были госпитализированы в Октябрьскую ГБ. Так, на данный момент состояние матери оценивается как средней степени тяжести, отец и двое детей — в тяжелом состоянии, третий ребенок — в крайне тяжелом состоянии.

Подчёркивается, что на месте происшествия работали 4 бригады скорой медицинской помощи и на данный момент семье оказывается медицинская помощь в полном объеме.

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#Элина Сайфранова
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