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Критик Бабичев назвал песню которую будут слушать еще десятилетия

Сегодня, 05:40
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, назвал группу “Руки вверх!” ярким примером коллектива из 90-х годов, который остается на волне популярности и сегодня.

Как информирует NEWS.ru, эксперт отметил, что лидер группы Сергей Жуков, является композитором, который “что-то понял в секрете успеха и в создании хитов”, поскольку многие люди до сих пор люди пляшут под его хит “Крошка моя” и будут делать еще много лет.

“Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках “Крошка моя”! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться”, - заметил Бабичев.

По словам Евгения Бабичева, Сергей Жуков и сегодня сохранил интерес к музыке, так как даже новейшие песни “Руки вверх!” не копируют друг друга и популярны наравне с ранее изданными записями. Именно по этим причинам группа и сегодня способна собирать целые стадионы.

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