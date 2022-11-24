Критик Бабичев назвал песню которую будут слушать еще десятилетия

Как информирует NEWS.ru, эксперт отметил, что лидер группы Сергей Жуков, является композитором, который “что-то понял в секрете успеха и в создании хитов”, поскольку многие люди до сих пор люди пляшут под его хит “Крошка моя” и будут делать еще много лет.
“Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках “Крошка моя”! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться”, - заметил Бабичев.
По словам Евгения Бабичева, Сергей Жуков и сегодня сохранил интерес к музыке, так как даже новейшие песни “Руки вверх!” не копируют друг друга и популярны наравне с ранее изданными записями. Именно по этим причинам группа и сегодня способна собирать целые стадионы.