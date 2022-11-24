Контактный центр Страхового Дома ВСК выиграл две премии NAUMEN

В этом году Страховой Дом ВСК впервые участвовал в рейтинге доступности и качества обслуживания в неавторизованных цифровых каналах. За год весь штат менеджеров переведен на новую CRM, благодаря чему была обеспечена обратная связь с клиентами в пределах 2 минут в 99 процентах обращений за счет повышения пропускной способности и дифференцирования входящей нагрузки. Также запущены чаты с высоким уровнем SLA, что позволяет связываться через WhatsApp, Viber, Telegram и дает возможность переписки в мобильном приложении Страхового Дома ВCК.