Контактный центр Страхового Дома ВСК выиграл две премии NAUMEN

Издание пишет, что контактный центр Страхового Дома ВСК занял второе место в рейтинге доступности и качества телефонного обслуживания среди страховых компаний первой группы по размерам собираемых премий, а также второе место в рейтинге доступности и качества обслуживания в неавторизованных цифровых каналах. Об этом пишет newsnn.ru.
Рейтинги составляли на основании результатов исследований, проведенных NAUMEN. Исследования показали, что в 2022 году до 86,7 процента увеличилась доля решенных с первого раза обращений клиентов в контактный центр Страхового Дома ВСК (ранее показатель составлял 80,4 процента). Также увеличился показатель CSI (Customer Satisfaction Index) с 4,4 до 4,6.
Индикатор SL (Service Level) также увеличился. Данный показатель определяет уровень сервиса при сохранении высоких стандартов доступности контактного центра - дозвониться за двадцать секунд до оператора контактного центра ВСК смогли восемьдесят процентов клиентов. При этом количество пропущенных входящих вызовов сократилось до 2,1 процента в 2022 году (в прошлом году показатель составлял 4,4 процента при норме 5 процентов).
В этом году Страховой Дом ВСК впервые участвовал в рейтинге доступности и качества обслуживания в неавторизованных цифровых каналах. За год весь штат менеджеров переведен на новую CRM, благодаря чему была обеспечена обратная связь с клиентами в пределах 2 минут в 99 процентах обращений за счет повышения пропускной способности и дифференцирования входящей нагрузки. Также запущены чаты с высоким уровнем SLA, что позволяет связываться через WhatsApp, Viber, Telegram и дает возможность переписки в мобильном приложении Страхового Дома ВCК.
По словам главы федерального сервисного центра Страхового Дома ВСК Ольги Цыплаковой, количество вызовов, которые требуют вовлечения дополнительных специалистов компании, сократили на 6,5 процентного пункта.
Глава активного контакт-центра Страхового Дома ВСК Максим Кирсанов подчеркнул, что высокую важность имеет не только скорость, но и комфорт, а также эффективность работы с клиентами, когда компания оперативно решает вопрос обратившегося застрахованного.