Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии

«Здравствуйте, добрый человек. Судя по вашему вступлению в данном отзыве или, даже можно сказать — целом опусе, ваше скрытое желание пристроить свою заднюю точку становится достоянием общественности. Сочувствуем… Для начала хотелось бы понять, откуда у вас столько денег, чтобы приобрести весьма дорогостоящие и качественные дома в обоих наших компаниях? Наверное, этот вопрос лучше адресовать ФНС) И почему вы с такими глубокими познаниями не строите дома сами? Или строите?..».