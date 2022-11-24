Из-за отравления угарным газом многодетной семьи в Башкирии возбудили уголовное дело

Пресс-служба следственного комитета по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела из-за статьи УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после того как многодетная семья с тремя детьми из города Октябрьский одномоментно отравилась угарным газом находясь у себя дома. Ухудшение самочувствия было столь резким, что почти вся семья одномоментно потеряла сознание и лишь отец смог позвать на помощь.