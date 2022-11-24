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Из-за отравления угарным газом многодетной семьи в Башкирии возбудили уголовное дело

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Конкретных подозреваемого у следствия пока нет, дело же возбуждено по статье оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Пресс-служба следственного комитета по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела из-за статьи УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после того как многодетная семья с тремя детьми из города Октябрьский одномоментно отравилась угарным газом находясь у себя дома. Ухудшение самочувствия было столь резким, что почти вся семья одномоментно потеряла сознание и лишь отец смог позвать на помощь.

В пресс-службе сообщили, что в квартире семьи (расположенной в многоквартирном доме) установлена газовая колонка и газовая плита, которые на момент отравления как раз-таки использовались семьей.

Как уже сообщали в следственном комитете правовую оценку в ходе расследования получат действия лиц, которые несут ответственность на содержание газового оборудования в доме, а также дымоходов и вентиляционных шахт. Но уже после проведения экспертных исследований.

#Общество#Ирина Деревянчук
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