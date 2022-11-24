Хабиров принял школу за 814 млн в скандальном Миловском парке, которую строили 4 года

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети рассказал о завершении работ по строительству школы в скандальном жилом комплексе Миловский парк, а также показал новую школу, где будут учиться не только юные жители «Миловского парка», но и микрорайона «Молодежный» и окрестных сел.
Глава провел своего рода экскурсию по школе которую составляют четыре блока, отдельные корпуса для среднего и старшего звена. У школы автономная котельная и трансформаторная подстанция. Что касается оснащения школы как образовательного учреждения то и тут все учтено, есть у школы и библиотека, и лаборантские, хорошо оснащенные компьютерные классы и все для занятий спортом как в помещении так и на свежем воздухе. Для младших школьников предусмотрены даже игровые
Строили школу с октября 2019 года, неурядицы начались еще при определении подрядчика, которого «развернула» федеральная антимонопольная служба. В итоге госконтракт на сумму 814,71 млн рублей получила компания «Билд».
Сам жилой комплекс тоже известен из-за не самых радостных новостей, это долгострой, достраивать который пришлось Фонду развития жилищного строительства.