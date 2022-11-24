Хабиров принял школу за 814 млн в скандальном Миловском парке, которую строили 4 года

Глава провел своего рода экскурсию по школе которую составляют четыре блока, отдельные корпуса для среднего и старшего звена. У школы автономная котельная и трансформаторная подстанция. Что касается оснащения школы как образовательного учреждения то и тут все учтено, есть у школы и библиотека, и лаборантские, хорошо оснащенные компьютерные классы и все для занятий спортом как в помещении так и на свежем воздухе. Для младших школьников предусмотрены даже игровые