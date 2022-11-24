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Горок не будет: в районе Башкирии рассказали о планах на новый год

Сегодня, 08:07

В районе Башкирии отказались тратить миллион на сертифицированные детские горки

Глава муниципалитета сообщил о трудностях при строительстве новогодних городков.

Руководитель Салаватского райна Марс Кашапов попытался предупредить негодование и возмущение жителей по поводу того, что в этом году у них будут горки не выше метра.

«В 2022–2023 году у нас не будет ледяных горок, а если быть точнее — они будут, но не такие большие, как в прошлых годах», — написал он на своей странице в «Вконтакте».

Глава района объяснил это вступлением в силу новых требований к содержанию аттракционов, к которым теперь относятся и горки. Теперь зимние аттракционы из металла, дерева или иного материала, льда и их комбинации подлежат государственной регистрации до ввода их в эксплуатацию. А вода, из которой изготавливается лел для строительства горок по качеству должна соответствовать питьевой.

«Аттракцион подлежит государственной регистрации. Здесь тоже предусмотрен ряд критериев: заявление, документ удостоверяющий личность эксплуатанта, документ подтверждающий полномочия эксплуатанта, документ подтверждающий право эксплуатанта на использование аттракциона, паспорт и формуляр аттракциона, руководство по эксплуатации, по техобслуживанию и ремонты и др. В общем, вопрос сложный! Учитывая ситуацию в стране и республике, расходование средств на изготовление горок, покупку сертификата считаю нецелесообразным, так как стоимость вышеуказанных затрат превысит более 1 млн рублей», — резюмировал Марс Кашапов.

Он также подчеркнул, что в администрации уже утвердили проект новогоднего городка, однако столкнулись с трудностями при строительстве горок. В аналогичной ситуации оказалась вся республика, добавил Марс Кашапов.

«Но тем не менее наших детей оставить без ледяных горок мы не можем. В соответствии с техническим регламентом допускается строительство горок высотой не более одного метра. Мы их построим, и не одну. И здесь, односельчане, я прошу каждого из вас отнестись с пониманием», — попросил глава администрации.

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Как сообщал Mkset, ранее глава республики Радий Хабиров запретил муниципалитетам тратить средства на «роскошь» — корпоративы, салюты и новогоднюю подстветку, но разрешил закупать сертифицированные горки, поскольку это необходимо из-за новых требований и не требует больших затрат.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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