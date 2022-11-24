Власти района Башкирии сделали важное заявление по поводу Нового года

«Но тем не менее наших детей оставить без ледяных горок мы не можем. В соответствии с техническим регламентом допускается строительство горок высотой не более одного метра. Мы их построим, и не одну. И здесь, односельчане, я прошу каждого из вас отнестись с пониманием», — попросил глава администрации.