«Город миллиона роз»: в самом центре промышленного сердца России

В феврале 1917 года на территории современного Донецка построили первый в России азотный завод (позднее известный как Донецкий завод химических реактивов). К этому времени в Юзовке проживало около 70 000 человек, и в мае посёлок получил статус города. Вплоть до 1923 года решался вопрос о принадлежности как города, так и всего Донбасса: с февраля по апрель 1918 года город входил в «красную» Донецко-Криворожскую Советскую Республику (ДКСР), с апреля того же года — в Гетманат Скоропадского, с конца декабря — в «красную» УССР, с мая 1919 года — в состав белого Юга России, с декабря 1919 года — в состав УССР… И вплоть до самого 1923 года город переходил то под юрисдикцию УССР, то под юрисдикцию РСФСР.