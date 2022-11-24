Эвакуации в школах, отравление угарным газом и мышиная лихорадка

Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО. На странице в социальных сетях главы республики Радия Хабирова житель Башкирии Антон Ш. заявил, что после участия в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца в спецназе «Ахмат» ему не поступила часть обещанных выплат. В частности, со слов Антона Ш., он не получил суточные и боевые. Также, со слов мужчины, он не получил статус ветерана боевых действий. Кроме того, Антон Ш. заявил о намерении вернуться обратно в зону СВО, «но уже через военкомат». Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Сегодня была названа причина отравления семьи из пяти человек в городе Октябрьский. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, отравление произошло бытовым (угарным) газом. Напомним, днем ранее в городе Октябрьский семья из пяти человек обратилась за помощью в связи с резким ухудшением самочувствия — семья, в которой воспитываются трое детей-подростков, ощутила признаки отравления.
Стало известно дети из каких именно школ Туймазинского района Башкирии в данный момент госпитализированы с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Общее количество детей с «мышкой» — 19 человек, 13 из них ученики средней общеобразовательной школы № 1 в селе Серафимовский, еще 4 детей ученики средней общеобразовательной школы № 3, еще двое детей это ученики Нижнетроицкой школы. Напомним, вчера о проверке из-за вспышки заболеваемости мышиной лихорадкой в районе сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас в районе ведется эпидемиологическое расследование.
Депутат Курултая от партии КПРФ Рустам Хафизов планирует обратиться в Верховный суд РФ с требованием о признании незаконным распад Советского союза. Текст искового заявления Хафизов разместил на своей странице в соцсетях. По мнению депутата, данный вопрос приобрел особую актуальность «в свете сегодняшних событий». Публикуя текст заявления, Хафизов отметил, что пользователи могут предложить свои дополнения.
В очередном городе Башкирии неизвестные терроризируют школы сообщениями о терактах. Так, в городе Ишимбай были отменены занятия в нескольких школах (в школе № 11 и в башкирской гимназии № 2) из-за сообщений, поступивших ранее в отдел образования. В них сообщалось о том, что в школах готовят серию терактов. Несмотря на то, что информация оказалась ложной, было решено проверить все здания школ в городе.