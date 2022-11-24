ЕР: В текущем году капитально отремонтировали 1100 школ

“По численности школ, отремонтированных в рамках партийного проекта, мы стали вторыми в России. Всего было представлено 80 объектов, из них в 63 работы завершены в текущем году, 17 – рассчитаны на двухлетний цикл. Все они получили федеральные деньги в объеме почти 7 млрд рублей. Программа модернизации школьной инфраструктуры предусматривала шесть направлений работы, которые являются пунктами народной программы «Единой России». Реализация проекта проходила под чутким контролем как федеральных, так и региональных структур. Также в рамках проекта «Новая школа» была создана рабочая комиссия, которая включала активистов партии, организаторов общественного Совета, представителей Министерства образования, районных управлений образования. Депутаты регионального парламента совместно с представителями муниципальной власти, общественниками, родителями и детьми на местах контролировали ход строительства, обсуждали дизайн школ. В 2023 году планируется модернизировать всего 134 здания общеобразовательных организаций. Суммарная стоимость строительных работ и оснащения из федерального бюджета составит 6,182 млрд рублей. Указанные средства планируется довести до бюджета республики в декабре 2022 года после подписания соглашения с Минпросвещения РФ и утверждения федерального бюджета”, - прокомментировал Раиль Асадуллин, координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Башкортостане, председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания – Курултая РБ.