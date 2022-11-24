ЕР: В текущем году капитально отремонтировали 1100 школ

Министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание, сообщил, что в 2022 году по программе отремонтировали 1100 учебных заведений. Дополнительно сдали еще 600 объектов, эти школы удалось отремонтировать на высвобожденные средства в размере 15 млрд руб. После капремонта здания полностью преобразились, и теперь они представляют собой современные, комфортные общеобразовательные учреждения.
В пяти школах, которые находятся в Калмыкии, Удмуртии и Тульской области, ремонтные бригады не успели сдать работы в срок, отметил Кравцов. То же касается Забайкальского края, Курской, Новосибирской и Псковской областей, заметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что с каждым случаем отставания от выполнения работ по программе необходимо разбираться индивидуально. При этом Турчак выразил уверенность, что до конца года все запланированные объекты будут сданы, сообщает Ростовгазета.
По просьбе секретаря генсовета ЕР Кравцов составит реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов. Компании из этого списка впредь допускаться к конкурсным процедурам не будут.
Также Турчак сообщил, что на будущий год запланировано произвести капремонт в более 1,5 тыс. школ по РФ. Соответствующее финансирование партия заложила в федеральном бюджете. Предусмотрено и софинансирование в рамках региональных бюджетов
Новые территории России - Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская область - также примут участие в сборе заявок на капремонт школ. Соответствующее поручение получили от Турчака отделения «Единой России» в этих регионах.
Еще одна инициатива ЕР - со следующего года направлять сэкономленные бюджетные средства на дополнительные капремонты школьных зданий. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс уже утверждены, они дают право правительству перенаправлять такие средства по ходатайствам региональных властей.
«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах», - отметил Кравцов.
Напомним, программа капитального ремонта школ, которую совместно реализуют «Единая Россия» и Министерство просвещения, входит в народную программу. Она была инициирована президентом РФ на съезде партии в прошлом году. На сайте ER.ru написано, что в программе участвует почти 7300 школ.
“По численности школ, отремонтированных в рамках партийного проекта, мы стали вторыми в России. Всего было представлено 80 объектов, из них в 63 работы завершены в текущем году, 17 – рассчитаны на двухлетний цикл. Все они получили федеральные деньги в объеме почти 7 млрд рублей. Программа модернизации школьной инфраструктуры предусматривала шесть направлений работы, которые являются пунктами народной программы «Единой России». Реализация проекта проходила под чутким контролем как федеральных, так и региональных структур. Также в рамках проекта «Новая школа» была создана рабочая комиссия, которая включала активистов партии, организаторов общественного Совета, представителей Министерства образования, районных управлений образования. Депутаты регионального парламента совместно с представителями муниципальной власти, общественниками, родителями и детьми на местах контролировали ход строительства, обсуждали дизайн школ. В 2023 году планируется модернизировать всего 134 здания общеобразовательных организаций. Суммарная стоимость строительных работ и оснащения из федерального бюджета составит 6,182 млрд рублей. Указанные средства планируется довести до бюджета республики в декабре 2022 года после подписания соглашения с Минпросвещения РФ и утверждения федерального бюджета”, - прокомментировал Раиль Асадуллин, координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Башкортостане, председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания – Курултая РБ.