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Депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов предложил признать незаконным «развал СССР»

Сегодня, 14:26
Исковое заявление в Верховный суд РФ депутат опубликовал в соцсетях

Депутат Курултая от партии КПРФ Рустам Хафизов планирует обратиться в Верховный суд РФ  с требованием о признании незаконным распад Советского союза. Текст искового заявления Хафизов разместил на своей странице в соцсетях сегодня, 24 ноября.

По мнению депутата, данный вопрос приобрел особую актуальность «в свете сегодняшних событий». Публикуя текст заявления, Хафизов отметил, что пользователи могут предложить свои дополнения.

— Этот вопрос, в свете сегодняшних событий, как никогда актуален! Мы видим, как бывшие страны-"партнёры», вместе со своим блоком НАТО планомерно подступает к границам нашего государства, провоцируя российскую армию на ответную агрессию. Чем это чревато — наверное объяснять не нужно, — написал депутат в соцсетях.  
#Азамат Нухов
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