Депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов предложил признать незаконным «развал СССР»

Депутат Курултая от партии КПРФ Рустам Хафизов планирует обратиться в Верховный суд РФ с требованием о признании незаконным распад Советского союза. Текст искового заявления Хафизов разместил на своей странице в соцсетях сегодня, 24 ноября.
По мнению депутата, данный вопрос приобрел особую актуальность «в свете сегодняшних событий». Публикуя текст заявления, Хафизов отметил, что пользователи могут предложить свои дополнения.
— Этот вопрос, в свете сегодняшних событий, как никогда актуален! Мы видим, как бывшие страны-"партнёры», вместе со своим блоком НАТО планомерно подступает к границам нашего государства, провоцируя российскую армию на ответную агрессию. Чем это чревато — наверное объяснять не нужно, — написал депутат в соцсетях.