Депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов предложил признать незаконным «развал СССР»

Депутат Курултая от партии КПРФ Рустам Хафизов планирует обратиться в Верховный суд РФ с требованием о признании незаконным распад Советского союза. Текст искового заявления Хафизов разместил на своей странице в соцсетях сегодня, 24 ноября.