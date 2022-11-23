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Жители села в Башкирии рискуя жизни штурмовали маршрутку и устроили давку за места

Сегодня, 15:09
Фото: скриншот видео из vk.com/Подслушано в Кушнаренково
Чрезвычайную востребованность маршрута «Кушнаренково-Уфа» засняли на видео.

В сообществе в соцсети «Подслушано в Кушнаренково» местные жители опубликовали видео на котором толпа пассажиров ожидает автобус № 258 перевозчика Башавтотранс по маршруту «Кушнаренково-Уфа». Толпа людей едва заприметила робкие движения автобуса после чего пришла в «боевую готовность» и приготовилась идти к автобусу, чтобы попасть в нутро автобуса и отправиться в Уфу.

Однако водитель решает проехать чуть поодаль от толпы, что потенциальных пассажиров не смущает и они бегут за автобусом, готовясь к битве за место в нем. Стоит отметить, что на дороге снежная каша, которая добавляет процессу риска.

— Это проблема всех людей Кушнаренково, кто пользуется «Башавтотранс», но не поднимают эту тему. Обращаюсь к администрации села Кушнаренково, а так же к Башавтотрансу. Из года в год. В частности по воскресеньям. Происходит то, что показано на видео (снято 20 ноября, в районе 16:00–18:00). Большая просьба решить проблему. Люди стоят и ждут маршрутку по пол часа-час. Сейчас начинается зима, стоять на улице холодно. Как только подъезжает маршрутка, люди несутся толкаясь, начинается давка. Решите пожалуйста, предоставьте дополнительный транспорт в указанные часы пика — написала возмущенная гражданка.

Ввиду вечернего времени Mkset обратится за комментариями к государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс» утром завтрашнего дня.

#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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