Жители села в Башкирии рискуя жизни штурмовали маршрутку и устроили давку за места

В сообществе в соцсети «Подслушано в Кушнаренково» местные жители опубликовали видео на котором толпа пассажиров ожидает автобус № 258 перевозчика Башавтотранс по маршруту «Кушнаренково-Уфа». Толпа людей едва заприметила робкие движения автобуса после чего пришла в «боевую готовность» и приготовилась идти к автобусу, чтобы попасть в нутро автобуса и отправиться в Уфу.
Однако водитель решает проехать чуть поодаль от толпы, что потенциальных пассажиров не смущает и они бегут за автобусом, готовясь к битве за место в нем. Стоит отметить, что на дороге снежная каша, которая добавляет процессу риска.
— Это проблема всех людей Кушнаренково, кто пользуется «Башавтотранс», но не поднимают эту тему. Обращаюсь к администрации села Кушнаренково, а так же к Башавтотрансу. Из года в год. В частности по воскресеньям. Происходит то, что показано на видео (снято 20 ноября, в районе 16:00–18:00). Большая просьба решить проблему. Люди стоят и ждут маршрутку по пол часа-час. Сейчас начинается зима, стоять на улице холодно. Как только подъезжает маршрутка, люди несутся толкаясь, начинается давка. Решите пожалуйста, предоставьте дополнительный транспорт в указанные часы пика — написала возмущенная гражданка.
Ввиду вечернего времени Mkset обратится за комментариями к государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс» утром завтрашнего дня.