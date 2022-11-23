Жители села в Башкирии рискуя жизни штурмовали маршрутку и устроили давку за места

— Это проблема всех людей Кушнаренково, кто пользуется «Башавтотранс», но не поднимают эту тему. Обращаюсь к администрации села Кушнаренково, а так же к Башавтотрансу. Из года в год. В частности по воскресеньям. Происходит то, что показано на видео (снято 20 ноября, в районе 16:00–18:00). Большая просьба решить проблему. Люди стоят и ждут маршрутку по пол часа-час. Сейчас начинается зима, стоять на улице холодно. Как только подъезжает маршрутка, люди несутся толкаясь, начинается давка. Решите пожалуйста, предоставьте дополнительный транспорт в указанные часы пика — написала возмущенная гражданка.