Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка

Жительницы Уфы Гузель Х. сообщила на странице главы Башкирии о неудачной попытке оформить на одного из двух детей молочную кухню. Женщина рассказывает, что положена она ей в качестве меры поддержки семьям мобилизованных — ее супруг был мобилизован в октябре 2022 года. С ее слов, младшему ребенку на данный момент меньше месяца, потому для оформления молочной кухни «пришлось вызывать маму из деревни за 200 километров», чтобы посидела с детьми.
Так, для начала девушка пошла на прием к педиатру для получения справки, по ее рассказу, в очереди ей пришлось просидеть более трех часов — с 14:00 до 17:30 часов. Однако уже при оформлении молочной кухни обнаружилась ошибка в справке.
— В итоге на младшего не приняли заверенную со всеми печатями справку от педиатра из-за того, что не напечатались имя и отчество (свидетельство о рождении ребёнка приложила!). И сегодня молочная кухня уже закрылась, оформить не получилось, мама уезжает обратно, — пишет Гузель Х.
В подтверждении своих слов девушка прикрепляет фотографию той самой справки, в которой вместо имени и отчества ребенка указано лишь «НЕТ НЕТ».
Вопрос, когда я должна и сколько дней ещё бегать с документами, чтобы оформить баночку смеси на ребёнка?! С кем я должна оставлять двухнедельного малыша? Пока сама опять буду сидеть пол дня в поликлинике и пол дня в молочной кухне, — негодует девушка.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии.