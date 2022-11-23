Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка

Жительницы Уфы Гузель Х. сообщила на странице главы Башкирии о неудачной попытке оформить на одного из двух детей молочную кухню. Женщина рассказывает, что положена она ей в качестве меры поддержки семьям мобилизованных — ее супруг был мобилизован в октябре 2022 года. С ее слов, младшему ребенку на данный момент меньше месяца, потому для оформления молочной кухни «пришлось вызывать маму из деревни за 200 километров», чтобы посидела с детьми.