Воробьев анонсировал старт приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с заявками на соискание премии могут обращаться все желающие жители области. Главные условия: гражданство РФ, возраст – от 18 лет, наличие регистрации на территории Московской области. Заявка должна быть отправлена в течение семи дней с момента старта кампании, то есть с 22 ноября, пишет newizv.ru.
«Мы решили, что будет правильно посвятить нашу традиционную премию теме СВО, - заявил Воробьев. - В этом году все заявки будем принимать в одной-единственной категории – «Доброе дело». Определим 120 победителей – каждый получит премию по 500 тысяч рублей».
В составе жюри работают: ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия, народный артист России Николай Басков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Андрей Медведев, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, трехкратный чемпион мира по гимнастике, олимпийский чемпион Никита Нагорный.
Допускается как самостоятельное выдвижение кандидатуры, так и при содействии заявителей – законных представителей либо родственников, руководителей организаций, а также группы лиц, в составе которой не меньше пяти человек.
Критерии оценки участников проекта: личный вклад в поддержку военной спецоперации и значимость его для Подмосковья или всей страны. Максимальная численность лауреатов – 120. Сумма премии – 500 тысяч рублей. Организаторы уточнили, что в 2022 году призовой фонд составляет 60 миллионов рублей.
Все детали об этапах, сроках и условиях участия в губернаторской премии – на официальном портале.
Следует отметить, что глава региона Андрей Воробьев учредил премию «Мы рядом. Доброе дело» в 2013 году. За все время ее существования лауреатами стали свыше 13 тысяч активистов из Подмосковья и удалось реализовать очень много значимых инициатив.