Воробьев анонсировал старт приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с заявками на соискание премии могут обращаться все желающие жители области. Главные условия: гражданство РФ, возраст – от 18 лет, наличие регистрации на территории Московской области. Заявка должна быть отправлена в течение семи дней с момента старта кампании, то есть с 22 ноября, пишет newizv.ru.