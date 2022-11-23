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ВКонтакте улучшает возможности для авторов: соцсеть обновляет правила сообществ

Сегодня, 14:02
Соцсеть развивает и возможности монетизации.

ВКонтакте представила новые правила сообществ соцсети и улучшила условия для авторов. Благодаря отказу от многих ограничений и упрощению правил на платформе появилось больше возможностей развивать паблики и монетизировать контент, в полной мере сохраняя комфортную среду для аудитории.

Одно из самых главных изменений — отмена ограничений на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую автор выпускает самостоятельно. Это поможет сообществам ещё более эффективно выстраивать политику монетизации. При этом алгоритмы будут следить за количеством рекламных постов в ленте и комфортом пользователей в соцсети.

Смягчились и ограничения на смену тематики. Вскоре для удобства пользователей в сообществах появится специальный информационный блок, в котором можно будет узнать дату создания паблика и отследить историю смены названий. Также соцсеть упростила правила проведения конкурсов и акций — это дало авторам больше возможностей для коллабораций с рекламодателями. Более подробно ознакомиться с новыми правилами сообществ можно по ссылке. Все изменения в правилах вступят в силу 23 ноября.

 

Помимо этого, ВКонтакте проводит дополнительные эксперименты по увеличению эффективности прямой и нативной рекламы высокого качества. Чем более органично и интересно сделана публикация, тем больше внимания она сможет получить. По результатам первых тестов, охват качественных рекламных публикаций вырос на 32%. В подобных объявлениях можно указывать рекламодателя и прикреплять ссылки.

Каждый день ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Авторы ведут и развивают сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями. Ежегодно авторы публикуют свыше 5,6 млрд материалов. Команда соцсети развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, VK Donut и другие инструменты.

#Ирина Деревянчук
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