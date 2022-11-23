mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе женщина погибла под колесами «Газели» на продуктовом рынке

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI

На Гурьевском рынке в Уфе «Газель» переехала женщину, спутав с поддонами

Происшествие на рынке прокомментировали в ГИБДД.
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Информация о происшествии на Кировском рынке в Уфе, также известном как Гурьевская продуктовая база, появилась в соцсетях. Сообщалось, что сегодня, 23 ноября, водит «Газели», сдавая назад, переехал женщину насмерть «прямо по голове».  Приложил очевидец и видео, на котором виден реанимобиль скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

— Он думал что переехал поддон, что валялись там рядом — сообщил очевидец в соцсетях.

Инцидент прокомментировал глава ГИБДД по Башкирии.

— Происшествие произошло около двух часов дня на улице Менделеева, на территории Гурьевского рынка. По одной из версий, 44-летний мужчина за рулём грузовой «Газели», предположительно, двигаясь задним ходом, в зоне погрузки, допустил наезд на пешехода. В результате дорожной аварии 73-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Подробности уточняются — написал Владимир Севастьянов.

 

#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
Подпишитесь
«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме
Сегодня, 04:34
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Вчера, 11:18
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Вчера, 07:32
В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы
Сегодня, 06:20
Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка
Сегодня, 07:23
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
21 ноября 04:00