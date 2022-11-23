В Уфе женщина погибла под колесами «Газели» на продуктовом рынке

— Происшествие произошло около двух часов дня на улице Менделеева, на территории Гурьевского рынка. По одной из версий, 44-летний мужчина за рулём грузовой «Газели», предположительно, двигаясь задним ходом, в зоне погрузки, допустил наезд на пешехода. В результате дорожной аварии 73-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Подробности уточняются — написал Владимир Севастьянов.