В Уфе женщина погибла под колесами «Газели» на продуктовом рынке

Информация о происшествии на Кировском рынке в Уфе, также известном как Гурьевская продуктовая база, появилась в соцсетях. Сообщалось, что сегодня, 23 ноября, водит «Газели», сдавая назад, переехал женщину насмерть «прямо по голове». Приложил очевидец и видео, на котором виден реанимобиль скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.
— Он думал что переехал поддон, что валялись там рядом — сообщил очевидец в соцсетях.
Инцидент прокомментировал глава ГИБДД по Башкирии.
— Происшествие произошло около двух часов дня на улице Менделеева, на территории Гурьевского рынка. По одной из версий, 44-летний мужчина за рулём грузовой «Газели», предположительно, двигаясь задним ходом, в зоне погрузки, допустил наезд на пешехода. В результате дорожной аварии 73-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Подробности уточняются — написал Владимир Севастьянов.