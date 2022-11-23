В Уфе родителям запретили приходить на новогодние утренники в детских садах

На странице главы Башкирии Радия Хабирова пользовательница Светлана Зыкина возмутилась, что несмотря на снятие коронавирусных ограничений, детский сад в котором воспитывается ребенок не допускает присутствия родителей или опекунов детей на мероприятиях, а именно на утренниках.
Дополнительно задала женщина вопрос и о том, запрещены ли в садиках привозные театры и фотосессии, для которых фотограф должен пойти в дошкольное учреждение, чтобы снять детей например для выпускной папки. По ее словам заведующая детского сада № 311 в Уфе ссылается на некий указ главы Башкирии.
Вопрос о возможности для родителей посещать утренники детей прокомментировали в пресс-службе Управления образования администрации Уфы, где уточнили, что запрет на посещение родителями утренников действительно действовал на период карантина по коронавирусной инфекции.
— С 2021 года родители на утренники: новогодний, 8 марта, выпускной, приглашаются — пояснили в пресс-службе управления.
Комментарии управления о запрете визита фотографов и запрете на привоз в ДОУ ожидаются и будут опубликованы после их получения.