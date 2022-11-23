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В Уфе родителям запретили приходить на новогодние утренники в детских садах

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
Требование показать запрещающий документ жительница Уфы опубликовала на странице главы Башкирии.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова пользовательница Светлана Зыкина возмутилась, что несмотря на снятие коронавирусных ограничений, детский сад в котором воспитывается ребенок не допускает присутствия родителей или опекунов детей на мероприятиях, а именно на утренниках.

Дополнительно задала женщина вопрос и о том, запрещены ли в садиках привозные театры и фотосессии, для которых фотограф должен пойти в дошкольное учреждение, чтобы снять детей например для выпускной папки. По ее словам заведующая детского сада № 311 в Уфе ссылается на некий указ главы Башкирии.

Вопрос о возможности для родителей посещать утренники детей прокомментировали в пресс-службе Управления образования администрации Уфы, где уточнили, что запрет на посещение родителями утренников действительно действовал на период карантина по коронавирусной инфекции.

— С 2021 года родители на утренники: новогодний, 8 марта, выпускной, приглашаются — пояснили в пресс-службе управления.

Комментарии управления о запрете визита фотографов и запрете на привоз в ДОУ ожидаются и будут опубликованы после их получения.

#Общество#Ирина Деревянчук
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