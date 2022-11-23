В Уфе родителям запретили приходить на новогодние утренники в детских садах

Дополнительно задала женщина вопрос и о том, запрещены ли в садиках привозные театры и фотосессии, для которых фотограф должен пойти в дошкольное учреждение, чтобы снять детей например для выпускной папки. По ее словам заведующая детского сада № 311 в Уфе ссылается на некий указ главы Башкирии.