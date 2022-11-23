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В Уфе из-за сообщения о минировании другой школы школу № 9 экстренно эвакуировали

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI

В Уфе из-за странного звонка экстренно эвакуировали школу № 9 в школу № 18

Школа подтвердила, что детей перебазировали в другую школу, но «уже все закончилось».


Утро среды 23 ноября в школе № 9 Кировского района Уфы началось с внештатной ситуации. По некоторым данным в учреждение образования поступило сообщение о том, что некая  школа заминирована. Однако в учреждении действовать стали по регламенту и учеников вместе с персоналом из школы организованно вывели.

Для того, чтобы провести проверочные мероприятия учеников и работников школы переместили в спортзал школы № 18, которая расположена рядом. Школа подтвердила факт. тревожного звонка, однако дополнительно ситуацию никак комментировать не стала, уточнив лишь что на данный момент «все закончилось».

Напомним, вчера 22 ноября мэр башкирского Сибая рассказал о том, что тревожные сообщения о подготовке стрельбы в учреждениях общего и среднего образования, в связи с чем в городе прошли проверки, которые заключили, что сообщение было ложным.

#Общество#Ирина Деревянчук
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