В Уфе из-за сообщения о минировании другой школы школу № 9 экстренно эвакуировали



Утро среды 23 ноября в школе № 9 Кировского района Уфы началось с внештатной ситуации. По некоторым данным в учреждение образования поступило сообщение о том, что некая школа заминирована. Однако в учреждении действовать стали по регламенту и учеников вместе с персоналом из школы организованно вывели.