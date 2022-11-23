В Сбере сообщили, кто стал первыми лауреатами ежегодной Научной премии

Каждая заявка прошла независимую экспертизу. В состав экспертов в этом году вошли 392 ученых из России и других стран. Под руководством академиков Российской Академии наук на основе результатов этой экспертизы были сформированы списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о выборе лауреатов Научной премии - 2022 принимал комитет, в состав которого вошли академики РАН и специалисты мирового масштаба.