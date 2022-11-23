В Сбере сообщили, кто стал первыми лауреатами ежегодной Научной премии

Их работы вносят неоценимый вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы.
Сопредседателями комитета премии выступили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике, сообщает tass.ru.
Каждая заявка прошла независимую экспертизу. В состав экспертов в этом году вошли 392 ученых из России и других стран. Под руководством академиков Российской Академии наук на основе результатов этой экспертизы были сформированы списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о выборе лауреатов Научной премии - 2022 принимал комитет, в состав которого вошли академики РАН и специалисты мирового масштаба.
Лауреатом в номинации «Физические науки» стал Юрий Оганесян - академик РАН, доктор физико-математических наук. Премию он получил за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложившие перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.
Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук, стал победителем в номинации «Науки о жизни». Габибов открыл каталитическую функцию иммуноглобулинов в природе и создал методы комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Академику РАН, доктору физико-математических наук Александру Холево заслуженно присудили премию в номинации «Цифровая вселенная». Холево внес основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.
Все лауреаты получат по 20 миллионов рублей.
Научная премия Сбера задумывалась как один из источников поддержки научного сообщества, пояснил Герман Греф. Благодаря ей российские исследователи смогут продолжать свою работу на благо России и всего мира. Глава Сбера отметил, что первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Греф поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов в научной деятельности.